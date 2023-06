Pracujemy nad tym, by nasza infrastruktura wyglądała tak, jak w najbogatszych krajach Europy, a bezpłatne autostrady dla polskich kierowców, to kolejne zobowiązanie, które chcemy zrealizować jak najszybciej - oświadczył premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek w mediach społecznościowych.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości spełnia obietnice! Pracujemy nad tym, by nasza infrastruktura wyglądała tak, jak w najbogatszych krajach Europy, a #BezpłatneAutostrady dla polskich kierowców to kolejne zobowiązanie, które chcemy zrealizować jak najszybciej" - napisał szef rządu we wpisie na Facebooku i Twitterze.

Do wpisu załączył mapę, z której wynika, że korzystanie z autostrad dla aut osobowych jest bezpłatne w: Finlandii, Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Luksemburgu i na Cyprze. Bezpłatne, z wyjątkiem wjazdu do niektórych tuneli lub na mosty są autostrady w Szwecji i w Niemczech.

W piątek 26 maja Sejm uchwalił nowelę ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje m.in. zniesienie opłat za państwowe autostrady, które uiszczają kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (czyli samochodów osobowych oraz motocykli). Aktualnie płatne odcinki państwowych autostrad to A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica.

Zniesienie opłat za przejazd państwowymi autostradami dla aut osobowych zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości", która odbyła się w połowie maja. "Te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo są w jakiejś dzierżawie, takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy" – dodał wówczas Kaczyński. (PAP)

