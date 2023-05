Decyzja dotycząca kandydatów, których zgłosi Prawo i Sprawiedliwość do komisji ds. badania wpływów rosyjskich wkrótce będzie przedmiotem dyskusji w kierownictwie ugrupowania - powiedział sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałek, że podpisał ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich oraz że skieruje ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

Sobolewski pytany przez PAP, czy PiS już wie, kogo zgłosi do komisji odparł, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

„Decyzja dotycząca kandydatów, których zgłosi Prawo i Sprawiedliwość do zasiadania w komisji, będzie przedmiotem rozmów wewnątrz kierownictwa ugrupowania. Te rozmowy są jeszcze przed nami, ale wkrótce powinno do nich dojść” – powiedział.

Dopytywany o zapowiedzi partii opozycyjnych, że nie zgłoszą swoich kandydatów do komisji, sekretarz generalny PiS ocenił, że „widać, że czegoś się obawiają”. „Albo też coś wiedzą, czego my jeszcze nie wiemy. Być może dopiero prace tej komisji to naświetlą” – powiedział Sobolewski.

Sejm ustawę o powołaniu Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 uchwalił 14 kwietnia br. Z inicjatywą jej powołania wyszli w grudniu ub.r. posłowie PiS. Wskazywali, że komisja ma funkcjonować na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej.

11 maja br. Senat podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy w sprawie powołania tej komisji. W piątek przeciwko senackiej uchwale opowiedział się Sejm.

Komisja miałaby analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki.

Decyzje, które mogłaby podejmować komisja, to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

