Sejm w piątkowym głosowaniu opowiedział się za nowelizacją ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Regulacja da gminom możliwość wypłacania ekwiwalentu kandydatom na strażaków ratowników OSP oraz umożliwi im opłacanie dodatkowych szkoleń i wydatkowania na nie środków z budżetów gminy.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 447 posłów, trzech było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Wcześniej posłowie przegłosowali poprawkę klubu parlamentarnego Lewicy, która umożliwi objęcie ubezpieczeniem także opiekunów młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych, w tym ubezpieczeniem grupowym, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Posłowie odrzucili natomiast poprawkę Lewicy i Koalicji Polskiej dotyczącą kwestii zwolnienia świadczenia ratowniczego od podatku.

Poseł wnioskodawca projektu Paweł Hreniak (PiS)przed głosowaniem powiedział PAP, że w trakcie prac komisji, a wcześniej podkomisji zgłoszono kilkanaście poprawek. Dodał, że nowelizacja pojawiła się po ponad roku funkcjonowania ustawy o OSP, która wprowadziła świadczenia ratownicze dla strażaków ochotników.

"Dokonaliśmy pewnego przeglądu funkcjonowania tej ustawy, która - przez strażaków ochotników i samorządy, a także PSP - została bardzo dobrze przyjęta. W wyniku tej ustawy mamy już ponad 100 tys. ratowników seniorów, którzy mają przyznane świadczenia ratownicze do emerytury" - powiedział. Dodał, że przyszedł czas, żeby pewne rzeczy uszczegółowić.

Zapytany o odrzucenie poprawki dotyczącej zwolnienia świadczenia ratowniczego od podatku Hreniak zaznaczył, że jest to kwestia, która była dyskutowana ze stroną rządową. "Myślę, że tego tematu będziemy wracali przy innych ustawach. Mam nadzieję, że również to zostanie w przyszłości uregulowane" - powiedział.

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych weszła w życie 1 stycznia 2022 roku, a jej głównym celem było wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla strażaków ochotników, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Celem nowelizacji tej ustawy - według jej autorów - jest doprecyzowanie przepisów, które poprawią sytuację członków OSP oraz samych stowarzyszeń. Nowe przepisy dadzą gminie możliwość wypłacania ekwiwalentu kandydatom na strażaków ratowników OSP, którzy brali udział w zabezpieczaniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP.

Zgodnie z ustawą wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przez prezesa GUS w Monitorze Polskim. Wysokość ekwiwalentu w drodze uchwały - nie rzadziej niż raz na dwa lata - ustala właściwa rada gminy.

Regulacja zakłada także, że samorządy będą miały możliwość opłacania dodatkowych szkoleń i wydatkowania na nie środków z budżetów gminy. Nie będzie to obligatoryjne. Samorządy będą mogły także finansować wyżywienie dla strażaków ochotników w trakcie szkolenia, ale też w trakcie różnego rodzaju akcji.

W noweli znalazło się też jednoznaczne wskazanie, że strażacy ratownicy OSP pełniący funkcję kierowcy po ukończeniu 65 lat - pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych - mogą brać bezpośredni udział w działaniach i akcjach ratowniczych.

Zmiany dotyczą też wypłaty świadczeń ratowniczych dla strażaków ochotników, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Obecnie, po waloryzacji, jest to ok. 230 zł miesięcznie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych w okresie przed 31 grudnia 2011 r. jest pisemne oświadczenie trzech świadków, z których przynajmniej jeden jest osobą, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.

Nowelizacja usunie wymóg pełnienia funkcji publicznej dla całego okresu, który świadek ma potwierdzić.

W noweli znalazły się też kwestie związane z prowadzeniem ewidencji legitymacji dla strażaków ochotników oraz ewidencji osób wyróżnionych Odznaką Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej".

Teraz ustawa trafi do Senatu. (PAP)

autor: Marcin Chomiuk

