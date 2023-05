Radni Prawa i Sprawiedliwości apelują do prezydenta Warszawy o dopuszczenie przedstawicieli PiS w roli obserwatorów do prac komisji konkursowej na stanowisko sekretarza miasta Warszawy. Proszą także o udostępnienie ofert kandydatów na to stanowisko.

W czwartek minął termin składania ofert w konkursie na nowego sekretarza m.st. Warszawy. Alicja Żebrowska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, apelowała w poniedziałek do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, o pozwolenie przedstawicielom PiS na obserwowanie prac komisji konkursowej. "Uważamy, że przyczyni się to do jak najbardziej jawnego, do jak najbardziej transparentnego wyłonienia kandydata, a tym samym, że zostanie wyłoniony jak najlepszy sekretarz Warszawy" - stwierdziła wiceprzewodnicząca.

Dariusz Figura, przewodniczący warszawskiego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, złoży w poniedziałek wniosek z prośbą o dostęp do informacji publicznej o udostępnienie zanonimizowanych ofert wszystkich kandydatów na stanowisko nowego sekretarza. "Chcemy doprowadzić do sytuacji, że rzeczywiście jest wybierany apolityczny fachowy urzędnik, a nie taki apolityczny sekretarz, jak był to ostatnim razem, kiedy ostatnim rzutem na taśmę rzucił legitymację partyjną" - powiedział przewodniczący Dariusz Figura.

Konkurs na stanowisko nowego sekretarza Rady został ogłoszony przez Rafała Trzaskowskiego pod koniec kwietnia, po tym jak poprzedni sekretarz Włodzimierz Karpiński został aresztowany i usłyszał zarzuty korupcyjne. "Jest podejrzany o załatwianie wartych 600 mln zł. kontraktów z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie, a także usłyszał zarzut przejmowania korzyści majątkowych o wartości około 5 mln zł." - przypomniała Żebrowska.

Nabór na wolne stanowisko prowadzi komisja powoływana przez prezydenta miasta, składająca się z co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza komisji. "W tej chwili nie znamy składu osobowego tej komisji" - zaznaczyła Alicja Żebrowska.(PAP)

autorka: Julia Szymańska

jms/ mark/