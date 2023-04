"Porozumienie między Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej umożliwi skuteczniejsze zwalczanie procederu rozsyłania fałszywych wiadomości SMS, które nakłaniają odbiorców do przekazania danych osobowych lub instalacji złośliwego oprogramowania" - poinformowała NASK.

Do podpisania dokumentu przez Wojciecha Pawlaka, dyrektora NASK oraz Karola Skupienia, prezesa KIKE doszło w poniedziałek podczas konferencji KIKE 2023.

"Cieszę się podwójnie z dzisiejszego porozumienia między Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej. Po pierwsze, dzięki niemu dostajemy do ręki nowe narzędzie, które pozwoli na skuteczniejszą walkę z cyberprzestępczością, a zwłaszcza z fałszywymi wiadomościami SMS. Po drugie, to wymowny wyraz otwartości na współpracę wszystkich zaangażowanych stron. To dzięki takiej współpracy, dzięki wspólnej walce z przestępcami, wzmacnia się poziom bezpieczeństwa w Polsce" – podkreślił Wojciech Pawlak.

W przesłanym PAP komunikacie NASK donosi o powszechności zagrożenia, jakim są fałszywe SMS-y, których celem jest wyłudzenie wrażliwych danych odbiorcy (w tym zwłaszcza danych dostępowych do bankowości internetowej) lub skłonienie go do instalacji złośliwego oprogramowania. Prawdopodobnie spotkał się z nim każdy użytkownik telefonii komórkowej w Polsce.

"Wiele osób przesyła takie podejrzane SMS-y na specjalny numer 799 448 084, zwiększając tym samym bezpieczeństwo swoje i innych. Dzięki takim zgłoszeniom zespołowi CERT Polska tylko w 2022 roku udało się zablokować niemal 21 milionów prób wejścia na fałszywe strony wyłudzające dane i uchronić znaczącą liczbę użytkowników przed popełnieniem (nieraz bardzo kosztownego) błędu" - poinformowali eksperci, zachęcając do dalszego przesyłania zgłoszeń.

Innym ważnym projektem, skupionym na przeciwdziałaniu nadużyciom, poza podpisanym w poniedziałek porozumieniem, jest ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, której projekt przyjęty został przez Radę Ministrów 14 lutego 2023 roku. Pracowali nad nią przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, CSIRT-u NASK oraz przedstawicieli sektora telekomunikacyjnego.

Jak podkreśliła NASK ta tzw. ustawa antyspoofingowa ma dostarczyć narzędzi, by zawsze być o krok przed przestępcami, których działalność w tym obszarze znacząco się nasiliła.(PAP)

Autor: Luiza Łuniewska

