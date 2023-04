Liderzy Konfederacji, którzy na co dzień tropią wszelkie próby „inżynierii społecznej”, chcieliby zaserwować Polakom eksperyment na niewyobrażalną skalę i o trudnych do przewidzenia skutkach. Byleby móc nie płacić podatku dochodowego i składek, a także mieć prawo do odmowy sprzedaży towaru gejowi lub ateistce.

Nieoczekiwany wzrost poparcia dla Konfederacji wywołał niemałe zaskoczenie wśród komentatorów. Dlaczego nieźle wykształceni i dobrze zarabiający młodzi mężczyźni chcą głosować na partię, w której programie znajdują się rozwiązania dalekie od standardów przyjmowanych w Europie? No cóż, powinniśmy być raczej zaskoczeni ich zaskoczeniem... Normalizowanie programu Konfederacji ma przecież długą historię. Powszechny dosyć pogląd, według którego jej politycy może i mają ekstrawaganckie poglądy na kwestie obyczajowe, ale są za to racjonalni w tematach gospodarczych, nie wziął się przecież znikąd, a – skądinąd elokwentni – politycy tej partii sami sobie łatki „fachowców i ekspertów” nie przykleili.