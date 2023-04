Młode polskie pokolenie, mimo budowania siebie w opozycji do zastanego porządku, nie jest skłonne do zmian i działania. Nie znaczy to, że młodzież nie jest odważna, ale jest na pewno bardziej konformistyczna - mówi w rozmowie z DGP Paweł Maranowski socjolog polityki z Instytutu Socjologii Collegium Civitas.

Z Pawłem Maranowskim rozmawiają Paulina Nowosielska i Patrycja Otto Jak to jest dziś z nami, wyborcami , i naszymi preferencjami politycznymi? Coś się w nas zmieniło? Od ostatniego głosowania w wyborach parlamentarnych doświadczyliśmy licznych wydarzeń, które można uznać za znamienne.