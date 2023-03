Dotychczas najdłużej, przez sześć lat, na czele UOKiK stali Cezary Banasiński (2001–2007) i Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel (2008–2014). Uchwalone już przez Sejm przepisy, które dostosowują krajową legislację do unijnej dyrektywy ECN+, mówią, że prezes urzędu antymonopolowego będzie miał pięcioletnią kadencję z możliwością jednokrotnego jej odnowienia. Kluczowy jest zapis, że pierwszym szefem UOKiK sprawującym mandat na nowych zasadach będzie osoba, która zajmuje ten fotel w momencie wejścia w życie zmienionych regulacji. Vacatio legis wynosi dwa tygodnie. To sprawia, że Tomasz Chróstny, kierujący urzędem od 2020 r., o ile do chwili wejścia w życie nowelizacji nie zostanie odwołany, będzie miał zagwarantowane przynajmniej pięć kolejnych lat na stanowisku.

Kadencyjność ma służyć zwiększeniu niezależności prezesa UOKiK. Teraz może on zostać w każdej chwili odwołany przez premiera. Po zmianie przepisów usunięcie będzie możliwe w takich przypadkach, jak skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, orzeczenie zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk czy utrata praw publicznych.