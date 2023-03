Müller był pytany w TVP1, czy PiS w najbliższych wyborach parlamentarnych powinien wystartować razem z Solidarną Polską. "Uważam, że powinniśmy iść do wyborów razem z Solidarną Polską" - odparł. Dopytywany, czy - jeśli miałby przewidywać - będzie wspólna lista z także SP, mimo różnic programowych odparł: "tak, zdecydowanie tak".

Reklama

"Uważam, że to byłoby odpowiedzialne, żebyśmy poszli w tej samej formule (do wyborów), co ostatnio, ewentualnie w szerszej, jeżeli ktoś by chciał" - powiedział Müller.

Zwrócił przy tym uwagę, że koalicjanci PiS, w ramach Zjednoczonej Prawicy to oprócz SP, także m.in. Republikanie i OdNowa. "Każda z tych grup jest jakąś wartością" - podkreślił.

Reklama

Dopytywany, czy już zatem jest zgoda z Solidarną Polską, odpowiedział, że "SP faktycznie bardziej stara się wyróżniać w ramach klubu parlamentarnego (PiS)".

"Czasami oczywiście budzi to naturalne emocje, ale wartością Zjednoczonej Prawicy jest to, że szerokim obozem politycznym i dzięki temu możemy wygrywać" - powiedział Müller.

Dopytywany, kto mógłby dołączyć do wspólnej listy wyborczej Zjednoczonej Prawicy, powiedział: "zobaczymy jakie będą deklaracje chociażby ze strony Pawła Kukiza, czy innych środowisk politycznych".

"Paweł Kukiz akurat jest bardzo wymagającym koalicjantem, w tym sensie, że bardzo jasno stawia swoje cele programowe, zresztą za co bardzo go cenimy jako polityka, aczkolwiek też, to sprawia nam czasami trochę trudności" - zaznaczył rzecznik rządu.

autor: Karol Kostrzewa

kos/ par/