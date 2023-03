Do wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji Polacy nieco przywykli. Dziś emocje rozpala temat stosunku papieża Jana Pawła II do pedofilii w Kościele (na kanwie reportażu TVN24). PiS momentalnie go zagospodarował. W Sejmie przeforsował uchwałę broniącą papieża Polaka, czym wprawił w zakłopotanie opozycję, która zagłosowała niejednolicie w tej sprawie. Na 2 kwietnia środowiska prawicowe szykują Marsz Papieski, do uczestnictwa w którym aktywnie namawiają politycy PiS.