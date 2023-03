Dopłaty do kredytów mieszkaniowych, ulgi podatkowe na budowę domu czy zakup nieruchomości - to zdaniem Polaków najważniejsze pomysły na wspieranie polityki mieszkaniowej przez państwo. To rezultaty najnowszego sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM. Trzecie wskazanie dotyczyło finansowania budowy mieszkań na wynajem. Wyniki całego badania pokazują, że myślimy przede wszystkim o wsparciu pozwalającym zdobyć własny kąt, a nie wynajmować go od innych.