"Co roku 30-40 tys. osób, docelowo podczas pięciu lat funkcjonowania programu, to może być nawet 200 tys. osób. To jest ogromne grono osób dzisiaj wykluczonych mieszkaniowo, które nie może wystartować z rodziną, które nie może wystartować w dorosłość" - powiedział Buda na antenie Polsat News zapytany o to, ile osób będzie mogło skorzystać z programu Pierwsze Mieszkanie.

Reklama

Według ministra obecnie, w czasie gdy budowanych jest około 240 tys. mieszkań rocznie, należy stymulować popyt.

"Dzisiaj ten program nie ma charakteru budowania przez państwo mieszkań, tylko on dzisiaj korzysta z rynku, który jest dzisiaj bardzo szeroki, jeśli chodzi o budowanie i podaż, a my pokazujemy, że problem jest gdzie indziej dzisiaj, polegający na poziomie wejścia, czyli progów wejścia jeśli chodzi o zakup pierwszego mieszkania i ten problem rozwiązujemy" - stwierdził minister.

Reklama

Buda podkreślił, że program adresowany jest do osób, które mają średnie dochody i nie powinien wpłynąć na wzrost cen mieszkań.

Program Pierwsze Mieszkanie, który został przyjęty we wtorek przez rząd, składa się z dwóch filarów – bezpiecznego kredytu o stałej stopie i Konta Mieszkaniowego.

Z bezpiecznego kredytu 2 proc. oraz Konta Mieszkaniowego będzie mógł skorzystać każdy kto nie ukończył 45 roku życia, nie posiada i nie miał mieszkania, domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku przy bezpiecznym kredycie 2 proc., spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Mieszkanie, lub dom jednorodzinny, będzie można kupić zarówno na rynku wtórym, jak i pierwotnym. Z programu będą też mogły skorzystać rodziny z dziećmi, które mieszkają w zbyt ciasnych mieszkaniach.

Jak tłumaczy resort rozwoju, osoba gotowa kupić pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny będzie mogła skorzystać z bezpiecznego kredytu 2 proc., czyli systemu dopłat do kredytu hipotecznego. Maksymalny kredyt jaki będą mogły zaciągnąć osoby będące w programie Pierwsze Mieszkanie to 500 tys. zł, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – do 600 tys. zł.(PAP)

pif/ drag/