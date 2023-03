Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w piątek spotkania parlamentarzystów PiS z Polakami; przekazał też, że hasłem trasy programowej partii będzie "Przyszłość to Polska".

W rozmowie z i.pl wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki podkreślił, że na spotkaniach politycy PiS będą rozmawiać z Polakami "o konkretnych problemach w konkretnych dziedzinach". "Zostaliśmy wytypowani do konkretnych wyjazdów w konkretnych dni, ale niezależnie od tego cały czas jeździmy i rozmawiamy z Polakami" – podkreślił. Jak mówił, politycy PiS nie boją się pytań, a trudnych pytań nie ma.

"Jesteśmy przekonani, że wiosna przyniesie znaczący wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy, żeby to trwało do października, czyli do wyborów" – powiedział Terlecki.

Na pytanie, kiedy PiS zaprezentuje program wyborczy, odparł, że prace nad nim już trwają. "Oczywiście zakończą się wtedy, gdy dziś właśnie wyznaczona tura objazdów, w których zbierzemy informacje o tym, co nasi wyborcy, sympatycy i ci, którzy przyjdą nasze spotkania, uważają za najważniejsze. Przedstawimy go zapewne późną wiosną" – przekazał wicemarszałek Sejmu.(PAP)

