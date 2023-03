Minister funduszy i polityki regionalnej podczas briefingu prasowego w związku z podpisaniem porozumień dotyczących Rządowego Programu Pierwszy biznes "Wsparcie w starcie" przekazał, że kwota prawie miliarda zł zostanie przeznaczona przede wszystkim dla tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą.

"674 mln złotych jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, czyli ze środków europejskich. Reszta zostanie sfinansowana z innych źródeł" - wyjaśnił.

Jak ocenił, jest to wielki ukłon w stronę ludzi młodych, którzy rozpoczynają swoją karierę i działalności. "To wzywanie na przyszłość. Jest to również bardzo często związane z tym, że taki młody człowiek musi trochę inaczej układać swoje życie w związku z tym, że podejmuje wielkie wyzwanie związane bezpośrednio z prowadzeniem firmy" - zaznaczył Puda.

Minister wskazał, że dotychczas często brakowało finansowych narzędzi i rozwiązań, które były wprost ukierunkowane dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, a także dla tych, którzy już pracują i chcą w jakiś sposób wesprzeć się finansowo, jeśli chodzi o możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej.

"Mamy mniej więcej oszacowane, że z tego rządowego wsparcia skorzysta blisko 7 tys. osób. Myślę, że to jest wyzwanie dla nas wszystkich, abyśmy mogli te 7 tys. osób wesprzeć w rozpoczynaniu nowej kariery" - powiedział.

Wskazał, że dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus poszerzy się grupa objęta wsparciem. "O pożyczki na samozatrudnienie będą mogły ubiegać się osoby pracujące o niższych dochodach, które do tej pory z tego wsparcia skorzystać nie mogły. Co więcej, osoby bezrobotne korzystające z pożyczki w ramach projektu FERS (Fundusze Europejskie Dla Rozwoju - przyp. PAP) będą mogły ubiegać się o to, żeby częściowo umorzyć tę pożyczkę" - wyjaśnił. (PAP)

