Rzecznik rządu w radiu RMF FM był pytany o ustawę, która miała ograniczać kupowanie spekulacyjne mieszkań.

"Generalnie chcemy te tematy związane z kupowaniem mieszkań oraz z programem mieszkaniowym, który jest proponowany najprawdopodobniej połączyć w jeden projekt. Mamy te rozwiązania kredytowe dotyczące mieszkań (kredyt 2 proc. - PAP) i najprawdopodobniej do tego pakietu dołączymy kwestie pewnych ograniczeń dotyczących hurtowego zakupu, czy wielu, mieszkań" - powiedział rzecznik rządu.

Müller był też pytany o kwestię podatku od nadmiarowych zysków spółek. "Analizujemy to w tej chwili. Faktycznie ten temat jest w tej chwili dyskutowany w rządzie. Natomiast przypomnijmy, że obowiązują już przepisy dotyczące wpłacania części środków na fundusze specjalne, które powodują, że obniżane są ceny gazu, energii elektrycznej" - odpowiedział. Dodał, że obecnie w UE trwają prace nad generalnymi regulacjami w tym zakresie.

Polityk był też pytany o zbliżającą się kampanię przed wyborami parlamentarnymi. Jak mówił, PiS ma na nią plan, ale jeszcze o nim głośno nie mówi. "Powiedziałbym, że nawet dość szczegółowo rozpisany, jeśli chodzi o daty" - powiedział.

Pytany o start najważniejszych polityków PiS z poszczególnych okręgów, odparł, że nie ma decyzji "co do podziału gdzie, jacy liderzy startują". "To też kwestia pewnej strategii kampanii" - zaznaczył. Wyraził też przekonanie, że PiS wystartuje razem z Solidarną Polska, Republikanami i OdNową. (PAP)