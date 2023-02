Projekt ustawy o aplikacji mObywatel zakłada, że wszystkie dokumenty tradycyjne, jak plastikowe dowody osobiste, prawa jazdy, legitymacje szkolne oraz studenckie będą respektowane przez państwo na równi z dokumentami w aplikacji. Dokumenty tradycyjne będą nadal obowiązywały.

W aplikacji mObywatel ma się znaleźć możliwość wystawiania pełnomocnictw do załatwiania wielu spraw urzędowych, a także wnosić opłaty urzędowe. Wprowadzone zostaną także powiadomienia, które będą przypominały jej użytkownikom o konieczności m.in. aktualizacji.

Aplikacja mObywatel niedawno skończyła pięć lat i do tej pory zanotowała 9 mln pobrań. Za jej pośrednictwem pobrano ponad 5 mln certyfikatów covidowych, czy ponad 3,7 mln dokumentów mPrawo jazdy.

Rząd ma zająć się też m.in. projektem noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, która ma prowadzić do przyspieszenia procedur wydawania decyzji środowiskowych dla określonych inwestycji. W szczególności chodzić ma o inwestycje liniowe w zakresie inwestycji drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśliło w uzasadnieniu, że przewidziane w projekcie zmiany wynikają przede wszystkim z potrzeby usprawnienia procedur inwestycyjnych.

W projekcie wprowadzono określenie "inwestycje strategiczne" na przedsięwzięcia, w przypadku których w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej, nie bada się zgodności lokalizacji z ustaleniami planu zagospodarowania.

Projekt rozszerza też katalog inwestycji uznanych za "inwestycje strategiczne" o linie tramwajowe i metro, przedsięwzięcia wymagające koncesji na wydobywanie kopalin, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów.

Rząd ma się także zająć projektem specjalnej ustawy dotyczącej budowy elektrowni szczytowo-pompowych (ESP). Według MKiŚ ich budowa jest niezbędna, by skutecznie zarządzać energią z odnawialnych źródeł energii (OZE). Projekt przewiduje, że budowa lub przebudowa ESP zostanie dopisana do listy inwestycji celu publicznego. Ustawa ma być nadrzędna w stosunku do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rada Ministrów ma również omówić projekt ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Jednym z celów projektu – który wcześniej nosił nazwę projektu ustawy o działalności lombardowej – jest uregulowanie działalności lombardów oraz wysokości odsetek i kosztów pozaodsetkowych, jakie te firmy naliczają. Propozycja zakłada m.in., że przedsiębiorcy prowadzący działalność lombardową muszą mieć formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej; projekt przewiduje też m.in. powstanie rejestru przedsiębiorców lombardowych, który będzie prowadzić KNF.(PAP)

