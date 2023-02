Możliwość internetowego zgłaszania się do konkursów w administracji rządowej miała obowiązywać już od dłuższego czasu. Niestety, mimo braków kadrowych ministrów nie interesują nawet tak niewielkie zmiany w pragmatyce urzędniczej (patrz: infografika). Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw - przygotowany przez Dobrosława Dowiata-Urbańskiego, szefa służby cywilnej - trafił do konsultacji w październiku 2021 r. Trwały one miesiącami, a Rządowe Centrum Legislacji zdecydowało się nawet na przeprowadzenie komisji prawniczej. Wreszcie 2 listopada 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt i… ślad po nim zaginął. DGP udało się ustalić, że rząd projekt co prawda przyjął, ale… nie do końca. Mimo komisji prawniczej trzeba było zgłosić autopoprawkę i dokonać dodatkowych zmian.