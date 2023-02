– Przez przejście w skali miesiąca przejeżdżało ok. 10 tys. ciężarówek. Około 70 proc. z nich to samochody należące do polskich przewoźników. Z naszych informacji wynika, że problem z wyjazdem ma ok. 200 ciężarówek. Nie mogą przekroczyć granicy innym przejściem niż tym, którym wjechały na Białoruś. Grozi za to kara – zaznacza Piotr Mikiel, dyrektor Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.