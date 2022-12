Reklama

Rzecznik rządu Piotr Müller we wtorek przyznał, że prezydentowi Andrzejowi Dudzie należą się przeprosiny za brak konsultacji ws. projektu dotyczącego projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk w środę w rozmowie z PAP.PL pytany był o to, czy prezydentowi należą się przeprosiny w tej sprawie.

"Ja nawet przeprosiłem pana prezydenta za to, że nie czuł się w wystarczający sposób informowany i konsultowany, jak chodzi o ten projekt ustawy. Ten etap, wydaje mi się, tymi przeprosinami zamknęliśmy, w tej chwili jesteśmy na etapie intensywnego dialogu z panem prezydentem" - powiedział.

Szynkowski vel Sęk pokreślił, że jest przekonany co do tego, że prezydentowi zależy na tym, żeby dojść do rozwiązania, które pozwoli uruchomić środki z KPO. "To jest najważniejsze, bo ten cel nas łączy" - zaznaczył.

"Pan prezydent, z którym spotkałem się w piątek, wykazał dużą otwartość na dialog, a jednocześnie szczerze dzielił się swoimi wątpliwościami. W tym tygodniu kontynuujemy rozmowy z prezydenckimi ministrami" - oświadczył.

Minister ds. europejskich podkreślił, że w tej chwili "robi wszystko", aby prezydent miał pełen wgląd zarówno w sam proces negocjacyjny, jak i "intencje, które stały za poszczególnymi rozwiązaniami projektu ustawy". "Oczywiście jesteśmy do dyspozycji do wyjaśniania wszelkich wątpliwości pana prezydenta" - dodał.

Negocjacje z KE

Zdaniem Szynkowskiego vel Sęka, ceną za porozumienie z Komisją Europejską w celu odblokowania środków na KPO nie mogą być "elementy polskiej suwerenności". Dodał, że ważne jest, aby "ewentualne porozumienie mieściło się w granicach polskiej konstytucji i traktatów."

Pytany o proces negocjacyjny podkreślił, ze KE nie narzucała Polsce konkretnych rozwiązań, a jedynie wskazywała swoje wątpliwości i oczekiwania w kontekście proponowanych przez stronę polską wariantów rozwiązań.

"Byłbym ostatnią osobą, która zgodziłaby się na coś takiego, żeby to z Brukseli nam mówiono, jakie przepisy mamy przyjmować w polskim Sejmie" - zaznaczył Szynkowski vel Sęk.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

W ubiegłym tygodniu posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który według autorów ma wypełnić kluczowy kamień milowy w sprawie KPO.

Zgodnie z projektem sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał NSA, a nie jak obecnie Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Propozycja nowelizacji przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas testu o przesłankę ustanowienia sędziego "na podstawie ustawy".

Dwa dni po złożeniu projektu prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w jego przygotowaniu ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem. Zaznaczył jednocześnie, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować.

Projekt miał być procedowany w Sejmie jeszcze przed świętami, ale został zdjęty z porządku obrad izby. Zapowiedziano jego konsultacje i prace nad projektem dwóch zespołów legislacyjnych: prezydenckiego oraz rządowego.

(PAP)

Rozmawiała: Anna Nartowska

Autor: Adrian Kowarzyk

amk/ itm/