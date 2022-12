Policja zamieściła w sobotę na stronie internetowej film związany z prowadzonym śledztwem w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. W związku z nowymi ustaleniami policjanci szukali mężczyzny, którego widać na nagraniu.

Podaną w niedzielę przez „Fakt” informację, o tym, że poszukiwany zgłosił się na policję w Chorzowie potwierdził PAP mł. asp. Karol Kolaczek z tamtejszej komendy miejskiej.

„Wczoraj do Komisariatu II zgłosił się mężczyzna, który rozpoznał się na tych upublicznionych zdjęciach” - powiedział Kolaczek. Jak dodał, mężczyzna jeszcze w sobotę został przesłuchany przez policjantów z Komendy Stołecznej Policji, którzy przyjechali do Chorzowa i po tych czynnościach został zwolniony.

Mężczyzna, który rozpoznał się na filmie jest mieszkańcem Chorzowa, ma 58 lat. Pytany o dodatkowe szczegóły, mł. asp. Kolaczek odsyła do Komendy Stołecznej Policji.

W lipcu minęło 12 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. Nad sprawą pracują obecnie prokuratorzy z Archiwum X, działającego w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Iwona Wieczorek ostatni raz była widziana w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia wtedy dziewczyna po grillowaniu na działce poszła ze znajomymi do sopockiego klubu. Po wyjściu z dyskoteki wracała sama do domu w Gdańsku. Zarejestrowały ją kamery monitoringu w kilku miejscach, jednak dziewczyna nigdy do domu nie dotarła. Przez 12 lat poszukiwań nie udało się trafić na jakikolwiek ślad po niej. (PAP)

autor: Krzysztof Konopka

