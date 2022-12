W czwartek w Chojnicach na spotkaniu z mieszkańcami prezes PiS Jarosław Kaczyński wypowiedział się m.in. na temat operacji korekty płci. Ocenił, że w Polsce nastąpił wzrost liczby osób, które "nagle sobie uświadamiają, przynajmniej tak twierdzą, że są kimś innym, w sensie biologicznym". Mówił, że choć w Polsce widać ten wzrost, to w wielu zachodnich państwach jest on dużo większy. "To się zaczyna rozprzestrzeniać jak epidemia. To jest oczywiście moda, to jest bzdura, to jest niszczenie społeczeństwa, dlatego chcemy się temu przeciwstawić. Chcemy się przeciwstawić tej rewolucji" - mówił Kaczyński.

"Nie chcę nadmiernie żartować, bo niektórzy mnie za to krytykują, ale mogę państwu powiedzieć, jeszcze jedne wybory to może nie, ale jeśli (szef PO Donald) Tusk dotrwałby do jeszcze kolejnych, to już pewnie się przedstawi jako kobieta" - żartował prezes PiS.

W piątek w Słupsku o komentarz do tej wypowiedzi Kaczyńskiego został poproszony rzecznik rządu Piotr Müller, który zaznaczył, że nie zajmuje się komentowaniem wypowiedzi prezesa PiS. Dodał jednak, że Jarosławowi Kaczyńskiemu chodziło o stwierdzenie, że jest pewna moda. "Proszę nie doszukiwać się dwuznaczności w tym określeniu, chodziło o pewną modę, o której pan premier mówił" - dodał rzecznik.

Zaznaczył, żeby cytować wypowiedź prezesa PiS w całym kontekście.

Müller pytany, czy on także uważa, że jest to moda, ocenił, że "część działań środowiska LGBT ma charakter mody". "Są osoby, które mają rzeczywiste problemy chociażby z tożsamością - i ja to rozumiem. To są trudne sprawy, które wymagają empatii, bo świat nie jest zero-jedynkowy" - powiedział.

Dodał, że działania środowisk lewicowych "wykorzystują te osoby do tego, aby podejmować zupełnie inne działania o charakterze ideologicznym".(PAP)

autor: Piotr Mirowicz

pm/ itm/