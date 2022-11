O wykorzystaniu dronów w gospodarce rozmawiano w piątek podczas International Drone Event (IDE) – wydarzenia zorganizowanego w Targach Kielce.

Jak powiedział PAP Maciej Włodarczyk z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, wykorzystanie dronów z roku na rok rośnie. Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 150 tys. operatorów dronów.

„W 2021 roku zaobserwowaliśmy zdecydowanie większą aktywność, jeśli chodzi o loty dronami. W porównaniu do 2020 roku wzrost w wybranych miesiącach sięgał 70 proc. Ta tendencja cały czas się utrzymuje. Porównując bieżący rok do ubiegłego, liczba lotów zwiększyła się o około 20-30 proc. Wszystko przez to, że rośnie zapotrzebowanie na nowe usługi, do których wykorzystywane są drony” – zaznaczył Włodarczyk, kierownik Działu Koordynacji Operacji Bezzałogowych Statków Powietrznych w PAŻP.

Zwrócił uwagę, że firmy odchodzą od wykorzystywania dronów do krótkich lotów. „Można powiedzieć, że era latania blisko operatora, czyli w zasięgu wzroku, odchodzi na bok” – powiedział. „W tej chwili rozwijają się usługi oparte o loty długodystansowe. Są firmy, które się do tego przymierzają i instytucje państwowe, które zmierzają wykorzystywać drony np. do monitoringu rurociągów. W planach są loty, które będą sięgały odcinków o długości nawet 400 km. To prawdopodobnie stanie się już w przyszłym roku” – dodał.

Zaznaczył, że regularne loty dronów transportowych odbywają się na trasach pomiędzy Warszawą a Sochaczewem oraz Warszawą a Pułtuskiem. Obydwie trasy mierzą ok. 60 km. W tym wypadku drony transportują próbki do badań między trzema szpitalami.

Drony są wykorzystywane do prac geodezyjnych, projektowania i konsultacji społecznych. „Oczywistym wykorzystaniem jest etap projektowania i tworzenia ortofotomapy. Dane zebrane przez drony znajdują jednak zastosowania także później. Jednym z ciekawszych przykładów jest wykorzystywanie tak pozyskanych zdjęć do konsultacji społecznych. Mieszkańcy mogą zobaczyć, jak będą przeprowadzane prace i jaki będzie ich efekt” – przekazał Łukasz Kacprzak z Polskiego Konsorcjum Inwestycyjno-Geodezyjnego.

Drony wyposażone w specjalne oprogramowanie i sztuczną inteligencję są wykorzystywane do poszukiwania osób zaginionych. „System SARUAV został opracowany na Uniwersytecie Wrocławskim w ścisłej współpracy z rozmaitymi jednostkami, zajmującymi się poszukiwaniem osób zaginionych. Jego praca opiera się na analizie zdjęć wykonanych z drona i wykrywania osób na tych zdjęciach. System uwodnił już swoją skuteczność w czerwcu 2021 roku, kiedy na mokradłach w Beskidzie Niskim odnaleziono 65-letniego poszukiwanego mężczyznę. Z systemu może korzystać ratownictwo i służby mundurowe” – powiedział PAP Wojciech Gruźliński z firmy aeroMind.

W ramach IDE prezentowano również technologie mapowania laserowego wybranego terenu i budynków w formie trójwymiarowej. Umożliwiają one m.in. ocenę i określenie stanu upraw oraz poszycia leśnego.

„Mapując laserowo las i przenosząc go do wirtualnej rzeczywistości możemy nie tylko do woli się po nim poruszać, ale także ustalić, które drzewa jakiego są gatunku, jaki mają wiek i pokazać sam teren pod nimi, co pomaga np. w odkrywaniu dawnych szlaków czy ukrytych ruin” – zwrócił uwagę Jacek Krawiec z firmy Laser-3D. (PAP)