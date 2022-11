Podczas piątkowej konferencji prasowej politycy Lewicy - europoseł i jeden z liderów partii Nowa Lewica Robert Biedroń oraz posłowie Maciej Gdula i Marcin Kulasek - wezwali do przyjęcia uchwały uznającej Rosję za państwo sponsorujące terroryzm.

"Poszczególne parlamenty krajów demokratycznych przyjmują jasne stanowiska dotyczące Federacji Rosyjskiej, które jasno określają, po której stronie stoi świat demokratyczny i po której stanęła Federacja Rosyjska z Putinem; w tej sprawie sytuacja musi być czarno-biała, tu nie ma żadnych odcieni; po ciemnej stronie mocy stoi Putin i jego wojsko, a po jasnej stronie mocy - bohaterskie społeczeństwo ukraińskie i wszyscy ludzie dobrej woli, którzy dzisiaj wspierają Ukrainę" - mówił Biedroń, podkreślając, że Lewica cieszy się z podjętej przez Parlament Europejski rezolucji, w której uznano Rosję za państwo sponsorujące terroryzm.

Biedroń zaznaczył, że poza rezolucją, PE "podjął szereg ważnych inicjatyw, decyzji dotyczących przyszłości Ukrainy". "Te najważniejsze dotyczą przede wszystkim powołania trybunału, który osądzi wszystkie zbrodnie dokonane przez Federację Rosyjską; po drugie - PE zaapelował do instytucji unijnych o przekazanie 18 mld euro wsparcia dla Ukrainy w 2023. Po trzecie, wezwał do kolejnej, dziewiątej już inicjatywy sankcyjnej ze strony państw demokratycznych" - zaznaczył.

Dodał, że m.in. parlamenty krajów bałtyckich, Izba Poselska Czech oraz polski Senat również przyjęły podobne uchwały. "Dlatego dzisiaj Lewica składa projekt uchwały Sejmu RP w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm. To jest projekt uchwały, który nie tylko odpowiada na nastroje panujące w Polsce i wszystkich demokratycznych państwach, żeby jasno i wyraźnie powiedzieć, gdzie dzisiaj jest Rosja, ale także projekt, który wzywa do konkretnych działań, który wspiera rezolucję PE dotyczącą sytuację w Ukrainie" - podkreślił Biedroń.

Zaapelował do wszystkich sejmowych ugrupowań o poparcie uchwały i przyjęcie jej na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Poseł Gdula podkreślił, że obecnie Rosja prowadzi na Ukrainie ataki na ludność i infrastrukturę cywilną. "Mamy także do czynienia ze zbrodniami wojennymi, z morderstwami, a także masowymi zbrodniami o charakterze seksualnym. Putin chce zniszczyć Ukrainę jako naród i społeczeństwo - to nie jest wojna między dwiema armiami, to wojna terrorystycznego państwa ze społeczeństwem ukraińskim" - powiedział.

Poseł Kulasek dodał, że przyjęcie uchwały byłoby dowodem solidarności Polski z obywatelami Ukrainy. "To bardzo istotne, żeby ta przyjaźń nie została zachwiana, żebyśmy ich wspierali" - stwierdził.

Parlament Europejski w środę przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Eurodeputowani wyrazili niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz potępili nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Podobną uchwałę przyjął pod koniec października polski Senat; poparli ją wszyscy głosujący senatorowie. "Senat Rzeczypospolitej Polskiej po raz kolejny, z całą mocą potępia agresję rosyjską i wzywa wszystkie kraje opowiadające się za pokojem, demokracją i prawami człowieka do uznania rządu Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny" - napisano w uchwale.

Ponadto Senat wyraził "uznanie wszystkim instytucjom i organizacjom, które podjęły się badania i dokumentowania zbrodni popełnianych na społeczeństwie ukraińskim i wzywa społeczność międzynarodową do udzielenia pełnego wsparcia Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu prowadzącemu dochodzenia wobec osób odpowiedzialnych za te zbrodnie".(PAP)

autor: Mikołaj Małecki

mml/ mok/