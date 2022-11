Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji został zapytany przez PAP m.in. o wprowadzenie 11 listopada w Warszawie, we Wrocławiu i w Krakowie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Jak zaznaczył, doświadczenie uczy, że obchody Narodowego Święta Niepodległości mogą budzić emocje. "Dlatego jednym z elementów przygotowań do 11 listopada jest wprowadzenie zakazu noszenia i przenoszenia broni w Warszawie, we Wrocławiu i w Krakowie. W tych trzech miastach, które objęliśmy zakazem, są zgłoszone demonstracje lub dochodziło w nich do różnego rodzaju zakłóceń w poprzednich latach" - powiedział Wąsik.

"Pamiętamy, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna, więc może dojść do prowokacji. Zawsze w sprawach bezpieczeństwa trzeba brać pod uwagę najczarniejsze scenariusze. Są pewne siły na wschodzie, którym zależy, żeby destabilizować Polskę i inne kraje europejskie" - podkreślił wiceszef MSWiA.

Zapytany, czy może dojść do prowokacji wymierzonych w uchodźców z Ukrainy, Wąsik zaznaczył, że głównym celem Władimira Putina w kontekście polityki wobec Polski jest doprowadzenie do poważnego konfliktu między Polakami a Ukraińcami. "Tak było od dawna. Nasze relacje z Ukrainą dziś są bardzo mocne, pomoc ze strony Polski ogromna. Uchodźcy znaleźli w Polsce schronienie, dzieci szkołę, kobiety pracę. Wydaje się, że Władimir Putin będzie robił wszystko, aby ten stan rzeczy zmienić" - stwierdził.

"Przewidujemy, że mogą być tego typu prowokacje. Apelujemy, aby w nich nie uczestniczyć, aby nie dać się sprowokować. Chcemy, żeby Święto Niepodległości było bezpieczne" - podkreślił wiceszef MSWiA.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

