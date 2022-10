Od 13 listopada br. formalności związane z wnioskowaniem o paszport będą jeszcze prostsze. Rząd wprowadza e-usługę, dzięki której, jeśli wnioskujący o paszport zostawi swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, zostanie powiadomiony o tym, że nowy paszport jest gotowy do odbioru. Przy odbieraniu paszportu tożsamość zostanie potwierdzona również na podstawie odcisku palca.

Dzięki nowym e-usługom sprawdzimy swoje dane w Rejestrze Dokumentów Paszportowych (RDP), w tym również ważność paszportu lub innego dokumentu paszportowego. Osoby przebywające za granicą, które złożyły wniosek o paszport, będą mogły potwierdzić jego odbiór online, kiedy dostarczy go kurier.

"Dzisiaj, chcąc złożyć wniosek o paszport, wypełnia się go odręcznie. Po 13 listopada będzie on wypełniany elektronicznie przez urzędnika" – wyjaśnił minister. Zaznaczył, że stopniowo w aplikacji mObywatel będą pojawiały się informacje na temat tego, jakie dane zawiera rejestr dokumentów paszportowych. "Dzisiaj taka opcja jest dostępna w przypadku dowodów osobistych. Możemy podejrzeć wszystkie nasze dowody wraz ze zdjęciami, terminami wydania i unieważnienia. Dzięki Rejestrowi Dokumentów Paszportowych analogiczne rozwiązanie będzie wkrótce dotyczyło paszportów, co pozwoli coraz więcej spraw zrealizować przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie" – dodał pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa.

W związku z wdrożeniem nowego systemu, od 8 listopada (godz. 14) do 13 listopada (godz.00) organy paszportowe w kraju i za granicą nie będą przyjmować wniosków o paszporty, ani wydawać dokumentów paszportowych.

"To jest rozsądny termin. Chcieliśmy zdążyć przed szczytem paszportowym, który przypada każdego roku przed świętami i nowym rokiem" – wyjaśnił minister.

Jeśli odbiór paszportu przypada w tym terminie, należy udać się do punktu paszportowego najpóźniej 8 listopada do godz. 14. W przypadku uzasadnionej potrzeby w tym okresie, będzie można uzyskać paszport tymczasowy.

"Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś w długi weekend chciał wyrabiać paszport dla siebie lub dziecka. Takie sytuacje raczej się nie zdarzają, a jeśli nawet pojawi się konieczność, urząd będzie mógł wydać paszport tymczasowy" – podkreślił minister Cieszyński. Zaznaczył, że kilkudniowa przerwa w pracy urzędów zostanie zrekompensowana znacznymi ułatwieniami, z których będzie można korzystać już po 13 listopada.

Od 13 listopada będzie można zgłosić online uszkodzenie paszportu albo innego dokumentu paszportowego. Można to zrobić w trzech prostych krokach. Najpierw należy zweryfikować swoją tożsamość online – można to zrobić za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Następnie należy wejść na portal gov.pl w zakładkę "Usługi dla Obywatela" i znaleźć e-usługę". Zgłoś utratę lub uszkodzenie paszportu lub innego dokumentu paszportowego". Ostatnim krokiem jest kliknięcie "Wyślij zgłoszenie" i potwierdzenie za pomocą e-podpisu, profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.(PAP)