"Będziemy dbać o to, aby w tym trudnym roku 2023, 2024 utrzymać stabilność finansów publicznych, finansowanie budżetu polskiego we właściwych ramach, we właściwych ryzach" - powiedział premier Mateusz Morawiecki, który w piątek przebywa z wizytą na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 Jawor.

Jak dodał szef rządu, wszyscy inwestorzy obserwują, jak zachowają się dzisiaj państwa "u progu tego kolejnego, makroekonomicznego, szeroko rozpościerającego niestety swoje skrzydła kryzysu". "My wiemy, jak się zachować. Wiemy, że musimy oszczędzać. I z tych oszczędności są właśnie środki na inwestycje. A nie z dużych wydatków powtarzających się gdzieś w przyszłości"- zapewnił Morawiecki.

"Wiemy, że dziś trzeba bardzo dobrze gospodarować budżetem i to stoi u podstaw naszego całego modelu gospodarczego" - zaznaczył premier.

Jak zauważył, choć kryzys wokół nas jest widoczny i w całej Europie dotyka wszystkie państwa, "to my już dzisiaj myślimy o tym, co zrobić, żeby podczas wyjścia z kryzysu Polska mogła się rozwijać tak, jak dawniej". "I wszystko to, co trzeba, dzisiaj robimy. Także tutaj, na Dolnym Śląsku w powiecie jaworskim. (PAP)

autorzy: Aneta Oksiuta, Piotr Doczekalski

