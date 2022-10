Reklama

Mimo trwającej wojny należy zaplanować odbudowę Ukrainy i być przygotowanym do tego zadania w dłuższej perspektywie, uważa kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który przed konferencją podkreślił, że "odbudowa będzie wielkim, wielkim zadaniem. I będziemy musieli sporo zainwestować, żeby to dobrze funkcjonowało". Stwierdził, że "Ukraina nie może tego zrobić sama. Unia Europejska nie może też zrobić tego sama. Może to zrobić tylko cała społeczność światowa, która teraz wspiera Ukrainę". Z tego powodu kanclerz Niemiec wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej i w ścisłej współpracy z rządem Ukrainy, zaprosił ekspertów na konferencję w Berlinie w dniu 25 października - informują organizatorzy.

We wtorkowej konferencji wezmą udział znani eksperci, organizacje międzynarodowe, think tanki, naukowcy oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. Wspólnie wniosą wkład do toczącej się dyskusji na temat odbudowy Ukrainy i przedstawią eksperckie rekomendacje dotyczące dalszych działań - informuje G7.

Platforma odbudowy Ukrainy

Należy jak najszybciej uruchomić międzynarodową platformę odbudowy Ukrainy, optymalnie do końca bieżącego roku lub początku przyszłego. Tysiące zrujnowanych domów, kilkaset szkół obróconych w gruzy, zbombardowane obiekty infrastruktury, drogi, elektrownie. Dla Ukraińców to nie tylko statystyka, ale doświadczenie każdego kolejnego dnia - podkreśliła von der Leyen.

"Nie mamy czasu do stracenia, skala zniszczeń jest oszałamiająca. Bank Światowy szacuje, że to równowartość 350 mld euro" - oznajmiła przewodnicząca KE.

Zełenski: Odbudowa Ukrainy może przynieść niewyobrażalne wcześniej rezultaty

"Oto, co oznacza pokój dla Ukrainy, oto, co oznacza zwycięstwo - Ukraina to gwarant bezpieczeństwa, to nasz wspólny rozwój. Osiągamy rezultaty, których nie mogliśmy sobie nawet kiedyś wyobrazić - na froncie, czy w integracji z instytucjami Unii Europejskiej, i możemy osiągnąć takie same rezultaty także przy odbudowie Ukrainy. Mamy potencjał, mamy go też dzięki wam. Nasz dialog trwa i mam nadzieję, że będzie się rozwijał, aż do czasu, gdy opracujemy konkretne kwoty, konkretne liczby" - dodał ukraiński przywódca.

"Niech agresor zobaczy, że jego cel jest nieosiągalny, a nasze wspólne cele zostaną zrealizowane" - przekazał Zełenski, nawołując do opracowania mechanizmu powojennych odszkodowań dla Ukrainy od Rosji, w tym przekazania Kijowowi zamrożonych w krajach UE rosyjskich aktywów.

Morawiecki: Odbudowa Ukrainy warunkiem bezpieczeństwa Europy

Władimir Putin dopasowuje techniki bojowe do przeciwnika; nie może podbić wojskowo Europy, jeśli najpierw nie pokona jej gospodarczo. Ukraina walczy również o ochronę naszych granic i naszego bezpieczeństwa. Szef polskiego rządu powiedział, że kiedy mówimy o wojnie zwykle mamy na myśli konflikt zbrojny, ale jak zaznaczył - inne środki również są bardzo ważne. "Wojna na Ukrainie to nie tylko pole bitwy, to również wszystkie te barbarzyńskie czyny, ale też i inne obszary, o których czasem zapominamy: cyberprzestrzeń, rosyjska propaganda czy fake news, ale też działania w zakresie gospodarki" - mówił.

Jak zaznaczył, Władimir Putin dopasowuje techniki bojowe do przeciwnika i dlatego nie może podbić wojskowo Europy, jeśli najpierw nie pokona jej gospodarczo. "Dlatego też Ukraina walczy teraz o swoją niepodległość, ale również o ochronę naszych granic i naszego bezpieczeństwa" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że prawdziwa walka o suwerenność europejską odbywa się na gospodarczym polu bitwy, w tym związanym z zasobami naturalnymi.

Zwracał uwagę, że często się mówi o zależności Europy od rosyjskich surowców. "I rzeczywiście Rosja zachowywała się niczym handlarz narkotykami, który daje pierwszą dawkę za darmo, gdyż wie, że ten, który jest uzależniony wróci i zapłaci bardzo szczodrze za kolejne działki" - powiedział.

Morawiecki zaznaczył, że nie wystarczy mówić o odbudowie Ukrainy, gdyż tutaj chodzi o coś więcej. "Musimy mówić o nadaniu Europie i polityce europejskiej, w tym polityce klimatycznej, energetycznej, nowego kształtu" - stwierdził.

"Sytuacja na Ukrainie obudziła nas wszystkich z tego geopolitycznego marazmu" - ocenił Morawiecki.

Zdaniem Morawieckiego wspieranie Ukrainy, to "najlepsza gwarancja dla naszego bezpieczeństwa i pokoju na następne dekady". "Każdy, kto nie wspiera obecnie Ukrainy albo zdradził wartości naszej cywilizacji, albo został ogłupiony przez Rosję. Albo jedno i drugie" - powiedział premier.

W jego ocenie zwycięstwo w walce z Rosją jest bliżej, nie tylko dzięki sukcesom militarnym Ukrainy i przez zmęczenie Rosji sankcjami, ale również z uwagi na to, że znacząca część świata zachodniego wykazała się determinacją i zdecydowaniem.

"Aby wygrać wojnę z Rosją musimy zbudować zupełnie nową architekturę bezpieczeństwa w wymiarze gospodarczym i politycznym. Odbudowa gospodarcza Ukrainy jest niezmiernie istotnym warunkiem dla bezpieczeństwa Europy" - mówił Morawiecki.