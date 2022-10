Informację o ponownie skierowanym akcie oskarżenia przeciwko liderkom tzw. Strajku kobiet podał w poniedziałek portal TVP.info. Potwierdziła ją PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. "Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego 20 października" - podała Skrzyniarz.

Akt oskarżenia, który został skierowany do sądu w lipcu 2021 roku, objął trzy liderki Strajku Kobiet: Martę Lempart, Krystynę Suchanow oraz Agnieszkę Czerederecką-Fabin.

Wszystkie trzy oskarżono o "sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób" oraz spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego. Chodzi o organizację demonstracji w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji, do których doszło jesienią i zimą ubiegłego roku, w czasie trwania pandemii.

Marta Lempart została dodatkowo oskarżona o znieważenie funkcjonariuszy policji poprzez oplucie ich oraz skierowanie w ich stronę wulgarnych słów, a także o publiczne pochwalanie przestępstw. Ostatni zarzut jest związany z wywiadem w Radiu Zet z października 2020 r. W odpowiedzi na uwagę prowadzącej, która - mówiąc o demonstracjach – oceniła, że "nie trzeba wchodzić do kościoła czy niszczyć fasady budynków kościelnych", Lempart stwierdziła: "Ależ oczywiście, że trzeba. Trzeba robić to, co się czuje. To, co się myśli i to, co jest skuteczne i to, na co zasłużyli".

Wcześniej w listopadzie 2021 roku ze względu na stwierdzenie "istotnych braków" Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o zwrocie prokuraturze aktu oskarżenia do prokuratury. (PAP)

Autor: Aleksandra Kuźniar

