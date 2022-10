"Na przestrzeni ostatniego roku zauważyliśmy wyraźną zmianę w preferencjach konsumentów, którzy coraz częściej decydują się na korzystanie z urządzeń z mniejszym ekranem, mobilnych. Przekłada się to na większą wygodę, ale też powoduje, że akcesoria elektroniczne coraz częściej towarzyszą nam przez większość dnia. Nie dziwi więc, że co trzeci Polak ankietowany w ramach Digital Consumer Survey deklaruje, że chciałby spędzać mniej czasu przy urządzeniach elektronicznych" - powiedział partner, lider branży Telekomunikacji, Mediów i Technologii, Deloitte Sławomir Lubak, cytowany w komunikacie.

Powszechność urządzeń cyfrowych potrafi mieć niekorzystny wpływ na tak istotne kwestie dla zdrowia, jak sen - 52% ankietowanych kobiet i 47% mężczyzn przyznało, że chodzi spać później, niż planowało ze względu na czas spędzony przed ekranem. Wzrost częstotliwości korzystania z akcesoriów mobilnych, spowodowany m.in. powszechnym wdrożeniem pracy i nauki zdalnej w pandemii, sprawił, że zaczynamy odczuwać cyfrowe znużenie i potrzebę modyfikacji naszego podejścia do elektroniki. Najwięcej Polaków deklarujących potrzebę zmiany nawyków jest w grupie wiekowej 18-24 lata (46%), podczas gdy na rynku brytyjskim są to zazwyczaj respondenci mający od 25 do 34 lat.

W komunikacie podano również, że choć stopień nasycenia rynku urządzeniami takimi jak laptopy, tablety czy smartfony nie zmienił się znacząco w ostatnim czasie, to jednak ich popularność oraz przyzwyczajenia dotyczące częstego używania przekładają się na stałe zapotrzebowanie na nowe modele i usługi. Jak wynika z raportu Deloitte, 9 z 10 kupowanych smartfonów w Polsce to nowe urządzenia. Główną przyczyną tak wysokiej skali zjawiska jest brak zaufania polskich konsumentów do używanych oraz odnowionych modeli - taką postawę deklaruje 25% ankietowanych. Podobnie wygląda odsetek zwolenników tezy mówiącej o dłuższej żywotności (24%) i wyższej niezawodności (22%) nowego telefonu. Ponad jedna piąta respondentów przyznała, że decyduje się na wybór urządzenia z rynku pierwotnego, ponieważ dużą wartość ma dla nich sam fakt posiadania nowego urządzenia.

Dla polskiego konsumenta najważniejsza w smartfonie ze sklepu jest przede wszystkim pojemność baterii (42% odpowiedzi), pamięć urządzenia (27%) oraz prędkość procesora (24%). Mimo że kwestie środowiskowe odgrywają coraz większą rolę w wyborach konsumenckich, to jedynie co dziesiąty ankietowany przyznał, że kieruje się nimi przy zakupie nowego telefonu. Jednocześnie tylko 3 na 10 ankietowanych byłoby gotowych zapłacić więcej za urządzenie bardziej przyjazne środowisku.

"Co druga osoba ankietowana w badaniu Deloitte zakłada, że jej wydatki na urządzenia elektroniczne, subskrypcje i usługi telekomunikacyjne wzrosną w nadchodzących miesiącach, w porównaniu do 2021 r., a jedynie 5-8% w zależności od kategorii wydatków prognozuje spadek" - zakończono.