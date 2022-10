Na spotkaniu z mieszkańcami lider PiS odniósł się m.in. do rosnącej inflacji.

Tłumaczył, że rząd "przyjął taką metodę przeciwdziałania inflacji, która jest, można powiedzieć, bardziej powolna niż schładzanie gospodarki".

"Nie chcemy, aby nasi obywatele po raz czwarty od 1989 r. przeżywali tę sinusoidę – to jest lepiej, to jest gorzej. Mówię o poziomie życia, poziomie bezrobocia i tych wszystkich sprawach społecznych. Najpierw ta sinusoida poszła ostro w dół za pierwszego Balcerowicza, później był drugi Balcerowicz – na przełomie lat 90. i dwutysięcznych, a później był Tusk, najgorzej było ok. 2012 r. i 2013 r. No i teraz ma być kolejny raz? My chcemy tego uniknąć" – podkreślił Kaczyński.

Zaznaczył, że wzrost płac jest mniej więcej na poziomie inflacji. Zastrzegł przy tym, że są oczywiście grupy, które tracą, bo nie wszyscy mają taki sam wzrost płac czy dochodów.

"Ludzie różnią się od siebie tzw. koszykami, czyli tym, co kupują, a różne towary w różnym czasie drożeją. Ale dążymy do tego, aby tylko te łagodne metody walki z inflacją, chociaż one też bywają bolesne, żeby to przeprowadzić tym razem bez kolejnego upadku. Robimy wszystko, żeby to się udało, chociaż jest to bardzo trudne przedsięwzięcie, tego nie ukrywam. Szczególnie teraz, kiedy w ciągu ostatnich kilku dni sytuacja na rynkach światowych się wyraźnie pogorszyła" – powiedział prezes PiS. (PAP)

Autorzy: Wojciech Huk, Elżbieta Bielecka

huk/ emb/ joz/