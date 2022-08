W ostatnim dniu zorganizowanego w Olsztynie Campusu Polska Przyszłości zorganizowana została debata b. premiera, szef PO Donalda Tuska i prezydenta Warszawy, wiceszefa PO Rafała Trzaskowskiego.

Reklama

Trzaskowski otwierając spotkanie podkreślał, że podczas Campusu mówiono o wartościach takich jak miłość, prawda, odwaga. "Politykom PiS-u chyba nigdy się łza w oku nie zakręciła. Oni nawet jak są razem, trzymają się za ręce u ojca Rydzyka, to nie ma tam żadnych pozytywnych emocji, tylko czysty cynizm" - stwierdził.

Zarzucał też obecnej władzy kłamstwo i manipulacje, a jako przykład podał sprawę zanieczyszczenia Odry. "Trzeba skończyć z propagandą i ja wracam do tego, co mówiłem w kampanii wyborczej: zlikwidować TVP Info, dosyć tego" - mówił. Tusk nawiązując do przypadającej w środę 42. rocznicy porozumień sierpniowych mówił, że w podręczniku prof. Wojciecha Roszkowskiego do przedmiotu Historia i teraźniejszość nie występuje Lech Wałęsa. Wezwał uczestników Campusu, by podziękowali Wałęsie, człowiekowi, który - jak mówił - "w PiS-owskich podręcznikach został wymazany, którego w mediach publicznych nie ma, bo został równie brutalnie wymazany, wielkiemu przywódcy tej prawdziwej, pierwszej i jedynej Solidarności".

Reklama

Szef PO mówił też, że do walki o przyszłość młodych ludzi potrzebni są wojownicy. "O rzeczy najdroższe, o rzeczy najważniejsze, o to, co naprawdę kochacie trzeba się od czasu do czasu bić" - powiedział. Tusk oświadczył, że będzie "szukał, namawiał, mobilizował wojowników po to, aby zwyciężyć". "Rafał mówił, że nigdy nie zobaczyliśmy i nie zobaczymy łez w oczach dzisiaj rządzących, w oczach funkcjonariuszy PiS-u. Jeśli wśród was znajdzie się wystarczająco dużo wojowników, to zobaczymy łzy w ich oczach za rok, poleją się łzy" - powiedział.

Tusk poinformował także, że pakiet dotyczący skutecznej walki z inflacją, praw człowieka, przyszłości w Europie jest gotowy. "Pracujemy nad szczegółami" - dodał. "Będę was serdecznie zapraszał do współpracy - tych wszystkich, dla których Platforma jest ok, żebyśmy w październiku wspólnie, na wielkiej konferencji programowej dopracowali wasze pomysły, nasze pomysły, ale chcę, żebyśmy przez cały ten czas wierzyli, wiedzieli, że idzie o najbardziej fundamentalne kwestie" - podkreślił. Szef PO przeczytał także regulamin korzystania z ławek z konturem Polski, a które - jak mówił rzecznik rządu Piotr Müller - są kampanią Banku Gospodarstwa Krajowego. "Jak się zastanowicie - to tu jest przepis prezesa (PiS, Jarosława) Kaczyńskiego na Polskę" - ocenił.