Przede wszystkim dziękujemy za zainteresowanie, ponieważ czasami widzimy duże zainteresowanie Krajowym Planem Odbudowy (KPO), co w pewnym sensie odwraca uwagę od czegoś, co jest znacznie bardziej solidne, długoterminowe i ukierunkowane na konwergencję. Te dwa instrumenty – KPO i Umowa Partnerstwa (UP) – powinny iść ze sobą w parze. W przypadku umowy mówimy o siedmiu latach finansowania i ponad 76 mld euro. Ta suma ostatecznie może się okazać nieco inna ze względu na ceny w każdym roku. To, co faktycznie podpisaliśmy z polskim rządem, to całościowe ramy, pierwszy krok. Rząd określa, jaka będzie Polska za siedem lat, a celem funduszy jest stymulowanie ciągłego procesu doganiania przez Polskę średniej europejskiej. Zajmuje się również problemami wzrostu w najsłabszych regionach. To rząd proponuje, co chce zrobić, a ze strony europejskiej mamy pewne ogólne wytyczne: jedną z nich jest konwergencja, drugą jest to, że są pewne zasady, których nie można naruszać, jak równe traktowanie wszystkich ludzi bez względu na płeć, orientację psychoseksualną itd.