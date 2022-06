"Nowi i obecni klienci ORLEN VITAY mogą w wakacje zatankować paliwo w niższych cenach. Koncern startuje z nową letnią promocją, która gwarantuje użytkownikom programu lojalnościowego tańsze paliwa o 30 groszy za litr. Dodatkową zniżkę otrzymają posiadacze Karty Dużej Rodziny. W ramach promocji każdy uczestnik programu ORLEN VITAY będzie mógł zatankować z rabatem aż do 150 litrów paliwa miesięcznie na wszystkich stacjach Koncernu w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Promocja na paliwa na stacjach Orlen rozpocznie się 1 lipca br., ale klienci ORLEN VITAY używający aplikacji będą mogli korzystać z rabatów od 27 czerwca br. Tańsze tankowanie będzie obowiązywało całe wakacje, a więc przez dwa miesiące, wskazano.

"Kryzys energetyczny i wojna za naszą wschodnią granicą powodują niestabilność na rynkach surowców i doprowadziły m.in. do wzrostu kosztów transportu oraz cen energii, z którymi mierzą się obecnie wszystkie kraje europejskie. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji naszych klientów, dlatego w ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko, aby w tym wymagającym dla całej Europy momencie paliwo w Polsce było możliwie najtańsze. Przygotowaliśmy letnią promocję, która pozwoli kierowcom taniej tankować na naszych stacjach. Wszystkie nasze procesy optymalizacyjne wspierane realnymi działaniami rządu powodują, że ceny paliw w Polsce od tygodni pozostają jednymi z najniższych w Unii Europejskiej i obecnie są niższe niż w Bułgarii czy Rumunii. Dokładamy starań, aby tak pozostało" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w materiale.

Z letniej promocji będą mogli skorzystać wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu VITAY, którzy korzystają z aplikacji ORLEN VITAY lub tradycyjnej plastikowej karty VITAY. Każdy uczestnik promocji otrzyma 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (EFECTA lub VERVA) w ramach trzech tankowań do 50 litrów miesięcznie. Pozwoli to nabyć w okresie wakacyjnym do 150 litrów paliwa miesięcznie z wysokim rabatem. Na dodatkową zniżkę mogą liczyć uczestnicy programu VITAY, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Otrzymają oni rabat wyższy o 10 groszy, co oznacza, że oszczędzą 40 groszy na litrze, wyjaśniono w materiale.

Program VITAY od ponad 20 lat umożliwia zbieranie punktów za tankowanie paliwa oraz zakup innych produktów na stacjach Orlen. Punkty VITAY można wymieniać nie tylko na nagrody rzeczowe i kupony rabatowe, ale także przeznaczyć na pomoc charytatywną.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.