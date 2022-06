Samorządowcy są przerażeni ofertami, jakie ostatnio otrzymują w przetargach, zwłaszcza za energię. Wzrost ceny sprzedaży energii elektrycznej dla członków Warszawskiej Grupy Zakupowej wynosi 61 proc. (wzrost z 355,84 zł/MWh brutto w 2021 r. do 571,34 zł/MWh brutto – to o ok. 86 zł więcej, niż spodziewali się urzędnicy). W Częstochowie cena jednostkowa energii – w ramach wspólnych zakupów dla jednostek miejskich – wzrosła o 54 proc., a gazu o 172 proc. Na podstawie ankiety zrobionej wśród 68 miast Związek Miast Polskich (ZMP) podaje, że podwyżki cen prądu dla budżetów miast i sektora gospodarki komunalnej będą – w zależności od wielkości miasta – kosztowały je od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. – W skali całego kraju oznacza to co najmniej 5 mld zł – podaje ZMP.

To, co widzimy w samorządach, jest istotne nie tylko dla ich mieszkańców, lecz także dla całej gospodarki. – To, co się w nich dzieje, to bezpośredni skutek inflacji. Rosną płace i inne koszty dla samorządów, więc podwyższane są ceny usług czy opłat, żeby mieć te wzrosty z czego sfinansować. Tyle że jest to jednocześnie element spirali inflacyjnej – zauważa Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. W ten sposób reakcja na inflację jednocześnie staje się impulsem inflacyjnym. – To kolejna runda wzrostu cen, która wydłuża falę inflacji, powoduje, że dłużej będzie na wyższym poziomie, a może nawet przesunie jej pik – mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A.