"Nic mi nie wiadomo na temat takiej propozycji" - powiedział Muller w Radiu Zet, pytany czy na jutrzejszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości padnie propozycja podwyższenia świadczenia 500+ na 700+. O tym, że taka podwyżka jest planowana i ma zostać ogłoszona podczas konwencji informowały media.

"Nie było dyskusji na posiedzeniu rządu. Czy będą takie plany? Ja tego nie wykluczam, bo mamy różne analizy różnych programów czy obniżki podatków, czy modyfikacji programów społecznych, ale one zawsze są równoległe do tego, jak wygląda sytuacja gospodarcza czy ekonomiczna" - podkreślił.

"Nie ma w tej chwili takiej decyzji. Ja nie wykluczam, że jakieś modyfikacje kiedyś w przyszłości mogą nastąpić, natomiast w tej chwili takiej decyzji nie ma" - doprecyzował.

Poinformował, że na konwencji PiS "pewne zapowiedzi siłą rzeczy padną". Uchylił się od natomiast od odpowiedzi na pytanie, jakie to propozycje.

Na pytanie, czy padnie propozycja, że 14. emerytura będzie wypłacana co roku i czy to będzie w programie wyborczym, powiedział: "zobaczymy".

Odniósł się także do planowanej konwencji i tematów, które mają być na niej podejmowane.

"Nie zawyżałbym oczekiwań co do tego, że jutro jakieś padną przełomowe nowe programy, ponieważ my wiele z nich już zrealizowaliśmy, a teraz realizujemy pakiety obniżkowe podatków, co też generuje określone koszty. I my musimy w ramach budżetu państwa oczywiście zawsze pilnować tego, aby strona przychodowa i wydatkowa w miarę się bilansował" - podkreślił.

Zapowiedział, że na konwencji planowane jest podsumowanie tych działań, które zostały podjęte i "zapowiedź kilku nowych".

Pytany także o doniesienia mediów na temat przedłużenia urlopu wypoczynkowego o siedem dni, powiedział: "też nie wiem, żeby taka decyzja miała zapaść".

(ISBnews)