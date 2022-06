W ostatnich dniach na łamach DGP przedstawiliśmy listę kamieni milowych i wskaźników, na których realizację rząd umówił się z KE do końca 2023 r. Czy się wyrobimy, zależy od tego, ile ostatecznie pieniędzy wyciągniemy z KPO. Komisja Europejska wcale nie musi nam tego procesu ułatwiać. Przecież skutkiem ponadrocznej blokady planu była utrata możliwości uzyskania zaliczki na ujęte w nim projekty i reformy. Teraz możemy jedynie dostać pieniądze za wykonanie kamieni milowych. Komisja ma tu przewagę negocjacyjną, bo to ona będzie oceniać, czy kamień milowy wystawiony przez Polskę do rozliczenia został osiągnięty, czy nie. Zresztą zaraz być może się dowiemy, jak Bruksela ocenia realizację kamienia pod nazwą „Reforma mająca na celu naprawienie sytuacji sędziów dotkniętych orzeczeniami ID SN w sprawach dyscyplinarnych i immunitetów sędziowskich”. Można dyskutować, czy przywrócenie do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna oznacza „naprawienie” sytuacji. Wprawdzie Izba Dyscyplinarna pozwoliła mu wrócić do pracy, ale nie do macierzystego wydziału cywilnego, lecz rodzinnego. A prezes sądu, z którym Juszczyszyn jest skonfliktowany (Maciej Nawacki), wysłał go od razu na przymusowy urlop. Tak więc nawet bez Izby Dyscyplinarnej SN obóz rządzący – i jego sojusznicy w wymiarze sprawiedliwości – dalej na różne sposoby mogą utrudniać życie sędziom, z którym nie jest im po drodze. Tak jak za działanie ID SN TSUE nakazał nam płacić kary (1 mln euro dziennie), tak teraz podobne działania mogą nas kosztować pieniądze z KPO.