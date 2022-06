Wielkie korporacje i mniejsze firmy coraz lepiej rozumieją, że w swoich działaniach, oprócz interesów, muszą kierować się dbałością o dobro własnych pracowników, ich rodzin, a także otoczenia społecznego, w jakim przyszło im działać. To zjawisko zyskało miano społecznej odpowiedzialności biznesu , a składają się na nie działania na wielu polach. Jednym z nich jest sponsoring, czyli wspieranie społecznie słusznych przedsięwzięć. Są firmy, które robią to od dawna.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, mówi, że wspieranie tych dziedzin życia jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie oraz przejawem świadomego podejścia do budowania wizerunku firmy i wzmacniania rozpoznawalności marki. - W perspektywie długoterminowej zaangażowanie w tych dwóch obszarach jest inwestycją w przyszłość. Sponsorowanie największych i najlepszych krajowych drużyn z różnych dyscyplin sportowych, wsparcie sportu dzieci i młodzieży, jak również mecenat nad największymi instytucjami kultury wpisuje się w odpowiedzialne podejście PGE do prowadzenia biznesu i zwiększania świadomości marki w społeczeństwie - podkreśla prezes.

PGE jest notowaną na giełdzie spółką z udziałem Skarbu Państwa, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce. Dostarcza energię elektryczną i ciepło do ponad 5 mln klientów , a jednocześnie jest liderem transformacji energetycznej w naszym kraju. Zasady i kierunki sponsoringu PGE określono w przyjętej w 2021 r. Strategii Sponsoringu Grupy Kapitałowej PGE. Dokument ten pozwala zaprogramować działania w tym zakresie na kolejne lata.

Niezwykle istotnym elementem działalności sponsoringowej przedsiębiorstwa jest projekt PGE Junior, który wspiera sportowe akademie dziecięce i młodzieżowe w całym kraju. Program ten jest realizowany głównie w regionach, w których PGE prowadzi działalność biznesową, czyli we wschodniej i centralnej Polsce.

Celem PGE Junior jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności sportowej przez zapewnienie im możliwości regularnych zajęć i treningów ogólnorozwojowych z elementami wybranych dyscyplin sportowych, takich jak piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, badminton czy boks. W konsekwencji sprzyja to wyszukiwaniu i wspieraniu rozwoju młodych talentów, zapewnieniu młodzikom i juniorom sprzyjających warunków, by mogli poprawiać swoje umiejętności sportowe, a w rezultacie zasilać drużyny seniorskie. Niejednokrotnie także wspierane przez PGE.