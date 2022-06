ierwszym powodem jest to, że jest to nasz przyjaciel. Na przykład gdy mamy psa i jest nam przykro on zawsze postara się nas pocieszyć. Nie będziemy się nudzić, gdyż nasz pupil zawsze chętnie się z nami pobawi. Dzięki temu spędzimy też więcej czasu na świeżym powietrzu, zamiast przesiadywać całymi dniami w domu, przed komputerem. Psa zarówno jak i kota, co niektórych może zdziwić, możemy nauczyć wielu sztuczek. Jest to świetna forma zabawy dla nas i dla naszych zwierzaków. Udowodniono też, że bliski kontakt z psem poprawia nastrój, uspokaja i wycisza. Psy mają także duży wpływ na samotność. Posiadając pupila nie będziesz czuł się już sam. Codziennie po powrocie do domu twój pies przywita cię wesoło merdając ogonem.