Dodam też, że bezpieczeństwo kraju jest uzależnione od dostępu do leków. Do produkcji tych są jednak niezbędne substancje czynne, w wytwarzaniu których wyspecjalizowały się Chiny i Indie. To tam swego czasu zostały przeniesione fabryki substancji czynnych z Europy. Powodem są oczywiście niższe koszty, co jest związane choćby z tańszą siłą roboczą. To sprawiło, że cały świat uzależnił się od substancji czynnych z Azji. A pandemia, podczas której doszło do zerwania łańcuchów dostaw, unaoczniła, jak jest to niebezpieczne. Dlatego ważna jest dywersyfikacja dostaw, czyli przenoszenie z powrotem produkcji substancji czynnych do Europy, w tym do Polski. To gwarancja bezpieczeństwa lekowego, czyli tego, że ich nie zabraknie dla pacjentów. Ale inwestowanie w przemysł farmaceutyczny jest ważne także z innego powodu. To branża bardzo innowacyjna, przekazująca ogromne środki na inwestycje w badania i rozwój, zatrudniająca osoby z wyższym wykształceniem. Co za tym idzie - przyczyniająca się do rozwoju polskiej gospodarki. Do tego to sektor wysokomarżowy. Pozwala zarobić nie tylko właścicielom koncernów farmaceutycznych, lecz także i ich pracownikom.