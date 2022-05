Reklama

"Minister Ziobro to najgorszy minister sprawiedliwości w wolnej Polsce. To nie jest opinia, to fakt. Potwierdzają to i statystyki, i oceny Polaków" - oświadczył Myrcha w Sejmie.

Zwrócił uwagę, że reforma sądownictwa jest oceniania negatywnie przez ponad 80 proc. społeczeństwa; pozytywnie ocenia ją 1,5 proc. Poseł KO wskazywał również, że szef resortu sprawiedliwości notuje najgorsze wyniki w rankingach zaufania, zaś jego partia - Solidarna Polska - nie przekracza 1 proc. poparcia.

"Minister Ziobro jest najgorszym politykiem w historii III RP. Jest największym nieudacznikiem polskiej polityki" - oświadczył Myrcha.

Zarzucił Ziobrze, że w pod jego rządami postępowania sądowe się wydłużyły i wzrosły wskaźniki przestępstw. Mówił też o złej kondycji prokuratury i jej upolitycznieniu oraz wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Ocenił, że Ziobro jest utrzymywany na stanowisku szefa MS, ponieważ zapewnia bezkarność obozu władzy.

autorka: Aleksandra Rebelińska