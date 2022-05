To może stanowić problem, o czym mówi prof. Wojciech Bizon, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego i prezes zarządu Univentum Labs (spółki powołanej do komercjalizacji badań UG). – Chcielibyśmy zmusić naukowców i przedsiębiorców , by się spotykali. Ale to przypomina aranżowane małżeństwa: mają szansę pod warunkiem, że wszyscy wokół je bezustannie wspierają – mówi. – Kluczowe, jakie myślenie zwycięża w firmach. Jeśli to nastawione na szybki zysk, to nie ma tu za wiele przestrzeni na B+R (badania i rozwój), bo im bardziej innowacyjny projekt, tym obarczony większym ryzykiem.