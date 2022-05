Reklama

Trzeci etap przejścia na standard DVB-T2/HEVC

Już w poniedziałek 23 maja nastąpi trzeci etap zmian nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce DVB-T2/HEVC. Zmiana będzie dotyczyć województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W ramach przełączenia sygnału na DVB-T2/HEVC, zmienią się częstotliwości nadawania multipleksów: MUX-1, MUX-2 i MUX-4, które zostaną przełączone do standardu DVB-T2/HEVC. W praktyce oznacza to lepszą jakość dźwięku i obrazu - wszystkie kanały będą nadawane w jakości Full HD. Skorzystają z tego miliony osób, których telewizory odbierają obraz i dźwięk w nowym standardzie. W celu sprawdzenia, czy telewizor odbiera nowy standard, wystarczy wejść na kanał testowy, który powinien pojawić się już jakiś czas temu na liście naszych kanałów. Jeśli jest niedostępny, oznacza to, że nasz odbiornik nie jest dostosowany do nowego standardu. Nie oznacza to jednak, że trzeba go wymienić. Wystarczy zakupić odpowiedni dekoder, pozwalający na odbiór obrazu i dźwięku w nowym standardzie.

Jednocześnie nadal będzie nadawany sygnał m.in. kanałów telewizji publicznej. Wynika to z faktu, że multipleks MUX-3 tymczasowo nie zmienia standardu nadawania.

Dlaczego TVP zostaje w starym standardzie?

W dniu 24 marca 2022 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję pozwalającą Telewizji Polskiej zmienić standard nadawania kanałów w multipleksie MUX-3 z DVB-T na DVB-T2/HEVC w dowolnie wybranym przez siebie terminie do dnia 31 grudnia 2023 r., po wcześniejszym uzyskaniu nowych pozwoleń radiowych.

UKE poinformował, że wydana decyzja „ma związek ze zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy oraz eskalacją działań dezinformacyjnych o zasięgu międzynarodowym, niosących zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także mając na uwadze istotną rolę telewizji publicznej w ochronie polskiej racji stanu, komunikowania stanowiska naczelnych organów państwa oraz funkcjonowaniu Regionalnego Systemu Ostrzegania. RSO realizuje Telewizja Polska S.A. we współpracy z MSWiA, a jego zasięg działania jest wprost powiązany z zasięgiem MUX-3”.

W ramach MUX-3 są nadawane: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Historia, TVP Sport HD, TVP Info HD i Sprawdzam TV (plansza informująca o zmianie standardu nadawania).

Telewizor nie odbiera nowego sygnału nadawania - dopłaty rządowe

Jeśli telewizor nie odbiera nowego sygnału nadawania darmowej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu do odbioru bezpłatnej telewizji naziemnej, można skorzystać z rządowego programu dofinansowania 250 zł do zakupu telewizora lub 100 zł do dekodera - zgodnych z nowym standardem.

Jak informuje Cyfryzacja KPRM do tej pory zostało złożonych już ponad 200 tysięcy wniosków, z czego zrealizowano już 145 tys. Świadczenie to można zrealizować w 3520 punktach sprzedaży w całym kraju. Wiosek można złożyć m.in. przez internet lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeśli będzie rozpatrzony pozytywnie, otrzymamy specjalny voucher do wykorzystania w określonej grupie sklepów.

Harmonogram zmian

W przypadku zmiany standardu z DVB-T na DVB-T2, dla multipleksów MUX 1, MUX 2 i MUX 4 harmonogram pozostaje bez zmian i jest realizowany w 4 etapach w podziale na województwa. Dwa pierwsze etapy już za nami. Etap I miał miejsce 28 marca i dotyczył południowo-zachodniej części kraju (województwa: lubuskie, dolnośląskie). Natomiast etap II został wprowadzony 25 kwietnia i objął północno-zachodnią część kraju (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie)

W ramach etapu III, czyli 23 maja na nowy standard przejdą widzowie południowo-wschodniej części kraju (województwa: łódzkie, świętokrzyskie, śląskie, opolskie, małopolskie i podkarpackie). Od poniedziałku zostanie już tylko etap IV, który będzie wdrożony 27 czerwca. Obejmie północno-wschodnią część kraju (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie).

Źródło: Cyfryzacja KRPM