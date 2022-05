Reklama

Morawiecki pytany był podczas sesji Q&A z młodymi ludźmi o to, czy byłby skłonny wprowadzić w Polsce - wzorem Hiszpanii - trzy dni urlopu menstruacyjnego dla kobiet.

"Patrzymy na całość różnego rodzaju wsparcia dla kobiet. Porównując Polskę z różnymi jurysdykcjami w Zachodniej Europie czy w Stanach Zjednoczonych, Japonii lub Korei Płd., wiem, że nie mamy się czego wstydzić" - mówił premier Morawiecki w odpowiedzi.

Dodał, że różne pomysły można rozważyć, ale dziś nie może odpowiedzieć na tak szczegółowe pytanie, o możliwość wprowadzanie tego rozwiązania w Polsce.

"Na pewno trzeba myśleć o rozwiązaniach, które w szczególności pomogą właśnie paniom. Uważam, że one mają trudniej na rynku pracy, w przebijaniu się - zwłaszcza po okresie macierzyństwa - jedno-, dwu- czy wielokrotnego. To zupełnie inna sytuacja niż w przypadku panów" - podkreślił szef rządu.

Morawiecki do młodzieży: zachęcam do działalności politycznej, na listach są miejsca dla młodych

"Zachęcam wszystkich do działalności politycznej"

Szef rządu był pytany także o partycypację polityczną młodego pokolenia, czy w najbliższych wyborach parlamentarnych na dobrych miejscach list wyborczych PiS znajdą się osoby poniżej 30 lat.

"Ten proces dzieje się na naszych oczach. Jak najbardziej tak. Chcemy włączać młodych ludzi na listy” – odparł premier.

"Zapraszam młodych ludzi do zaangażowania politycznego, to jest bardzo cenne. Nie zapominajcie o wszystkich innych aspektach życia młodego człowieka, ale zaangażowanie polityczne jest bardzo cenne” – dodał.

Morawiecki zachęcał do aktywności społecznej i politycznej, wskazując na spotkaniu z młodymi ludźmi, że sam będąc w ich wieku był zaangażowany. "Poprzednią moją partią była Partia Wolności, ale niestety nie przebiła się przez ówczesny gąszcz polityczny. To były specyficzne bardzo czasy. (…) Bardzo zachęcam wszystkich do działalności politycznej" – podkreślił.

Morawiecki o działaniu na rzecz młodych: obniżenie podatków, budowa domów do 70 m kw. bez zezwolenia i wakacje kredytowe

Niskie podatki PIT dla młodych, działanie na rzecz rozwoju rynku pracy, budowa domów do 70 m kw. bez zezwolenia, kredyty gwarantowane na mieszkania i dwuletnie wakacje kredytowe – o tych działaniach rządu na rzecz osób młodych mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Co dla młodych?

"Po naszej stronie jest działanie w dwóch obszarach społecznych i gospodarczych, które dla młodych ludzi są fundamentalnie ważne, a mianowicie są to dostęp do dobrej, jak najlepszej pracy i mieszkania" - oznajmił.

Podkreślił, że rząd chcąc poprawić dostęp młodych ludzi do rynku pracy obniżył do zera stawkę podatku PIT dla osób do 26 roku życia, a dla osób powyżej 26 roku życia do 12 proc. Zwrócił uwagę, że jest to jedna z najniższych stawek w Europie.

Wskazał, że kolejnym działaniem poprawiającym dostępność miejsc pracy dla młodych, jest tworzenie takich warunków w kraju, które zachęcą zagraniczne firmy do inwestowania w Polsce, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego.

Dodał, że aby zapewnić jak najszerszy dostęp młodych do mieszkań, rząd tworzy "jak najlepsze warunki do budowy mieszkań dla spółdzielców, TBS-ów, samorządów, dla wszystkich, którzy operują na tym rynku".

"I stąd nasze pomysły na domy do 70 m kw. bez zezwoleń, na kredyt gwarantowany (…), stąd także pomysły na wakacje kredytowe, żeby młodzi ludzie, którzy wzięli kredyt i mają mieszkanie, mieli szansę przetrwania tych dwóch trudnych lat, które są przed nami w związku z wojną na Ukrainie" - powiedział.