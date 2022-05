Reklama

W sobotę w Warszawie odbyło się spotkanie młodych „Europa na Pokolenia”, w czasie którego debatowano o przyszłości Unii Europejskiej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez europosłankę Różę Thun (Renew Europe) oraz Ruch Polska 2050.

W trakcie konferencji głos zabrał lider Polski 2050 Szymon Hołownia. "Pokolenie średnie musi włączyć na poważnie do rozmowy o przyszłości, o wszystkim co nasz czeka, wasze pokolenie, czyli pokolenie tych, którzy tak naprawdę po nas tę pałeczkę solidarności międzypokoleniowej przejmą. My dzisiaj tego bardzo potrzebujemy. Nie dzielenia na młodych, starych, średnich i innych, tylko żeby wszyscy byli zaproszeni do tego, żeby ten świat współtworzyć" - mówił przewodniczący Polski 2050.

Hołownia przypomniał, że jednym z postulatów jego ruchu jest to, "żeby zrównoważyć w starzejącym się społeczeństwie coraz większy procent głosujących osób w starszym wieku tym, żeby obniżyć wiek dopuszczenia do głosowania do 16. roku życia". "Jeśli świat zostawiamy młodym ludziom i oni najdłużej będą z niego korzystać, to oni już dziś powinni mieć możliwość, żeby o tym świecie współdecydować" - tłumaczył.

Lider Polski 2050 odniósł się także do roli Polski w Unii Europejskiej. Jak mówił, Unia Europejska to bezpieczeństwo, stabilność, perspektywy i nadzieja. "My, w Unii mamy święte prawo i obowiązek czuć się gospodarzami - bo nimi jesteśmy, a nie petentami. Mądrymi partnerami, którzy razem z innymi budują wspólną przyszłość setek milionów ludzi" - powiedział.

Zdaniem Hołowni Polska powinna jak najszybciej dołączyć do strefy euro. "Musimy jak najszybciej dołączyć do tej rodziny krajów, która korzysta ze wspólnej waluty. Nie dlatego, że komuś, coś się tak wymyśliło kiedyś. Tylko dlatego, że np. Łukaszowi z Olsztyna, który w lutym, marcu, jak tąpnęła złotówka - stracił i traci do tej pory 10 proc. swojego wynagrodzenia, stypendium, swoich pieniędzy - nie był poszkodowany o te 10 proc. w stosunku do Lukasa z Frankfurtu" - podkreślił. Jego zdaniem euro oznacza bezpieczeństwo i "powinniśmy dzisiaj poprowadzić Polskę w tym kierunku".

Kolejnym wyzwaniem - według Hołowni - jest jasne opowiedzenie się za wartościami. "Powinniśmy się jasno opowiedzieć, że naszym światem wartości nie jest świat Kremla i Władimira Władimirowicza (Putina), tylko naszym światem wartości jest ten świat, który razem budujemy w Unii Europejskiej" - powiedział. Jak podkreślił, Polska nie może iść w stronę Putina. "Dzisiaj musimy jasno opowiedzieć się za wspólnymi wartościami europejskimi, tak żeby nie było wątpliwości i nie było dyskusji. Jesteśmy tu, a nie tam. To oznacza praworządność, to oznacza, że zgadzamy się co do tego, że rządzą nami rządy prawa".

Hołownia apelował również podczas swego przemówienia o to, by Polska zajęła należyte miejsce w UE. "Chcemy Polski, która będzie tak silna, że każdy będzie wiedział, że jest silna" - podkreślał. Dodał, że chodzi o Polskę silną szacunkiem i partnerstwem w relacjach. "I my jesteśmy w stanie taką Polskę stworzyć i razem z wami stworzymy taką Polskę" - zapewnił. Podkreślił, że Polska zasługuje na to, by zauważono jej siłę, potencjał i wspaniałych ludzi, których ma w sobie. "My to wszystko mamy i nie możemy sobie dać tego zabrać" - apelował. "Każdy musi robić to, co możliwe, żeby tę Europę, o której mówię, budować" - podkreślił.

Hołownia przypomniał też, że Polska 2050 dzięki temu, że jest w Renew Europe, ma możliwość wpływania na swoich partnerów w całej Unii Europejskiej. Poinformował również, że wkrótce rozpocznie serię spotkań ze swoimi partnerami europejskimi, m.in. we wtorek w Rzymie spotka się z b. premierem Włoch Matteo Renzim, a w czerwcu odbędzie spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a także premierami wielu krajów, którzy uczestniczą w Renew Europe, oraz szefem Rady Europejskiej.

"Zwieńczeniem tych podróży i rozmów w ciagu następnych kilku miesięcy będzie jesienne wydarzenie, na którym gościć będziemy najwybitniejszych przedstawicieli europejskiej polityki - liderów politycznych, premierów, prezydentów, liderów partii należących do Renew Europe" - powiedział. Dodał, że Polska 2050 będzie współgospodarzem tego wydarzenia. "Bo chcemy być tam, gdzie bije serce przyszłości, a ono bije w Warszawie, Michałowie, Płocku, Szczecinku i Brukseli, bo wszyscy jesteśmy dzisiaj Unią Europejską" - mówił.

Na koniec prosił słuchaczy, by zawsze pamiętali o tym, że "Polska nie jest w Unii Europejskiej", tylko "Polska jest Unią Europejską". (PAP)

Autor: Daria Kania, Aneta Oksiuta

