Na wtorkowym briefingu prasowym rzecznik rządu przekazał, że resorty finansów i rozwoju pracują nad przedłużeniem obowiązywania części rozwiązań z tarczy antyinflacyjnej.

"Ale te rozwiązania muszą być odpowiednio celowane. Musimy obniżki podatków celować w te miejsca, gdzie inflacja jest najwyższa i gdzie ma największy wpływ na cenotwórczość różnego rodzaju towarów" - podkreślił Müller. "Zasadniczo kierunek jest taki, żeby te rozwiązania przedłużyć" - dodał.

Zgodnie z tarczą antyinflacyjną 2.0, która weszła w życie 1 lutego br. obniżony został VAT na media: na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.); na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.). Tarcza zakłada także obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska