17 maja jest obchodzony Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Jak podkreśla BIK, jest to okazja do poruszania tematyki z zakresu kompetencji cyfrowych, w tym także bezpieczeństwa swoich danych.

Cenny PESEL

Jak wskazał BIK, imię i nazwisko oraz numer PESEL to dla potencjalnych złodziei danych cenne informacje. Znajdują się one w dokumentach, np. paszporcie, dowodzie osobistym, prawie jazdy. Są one także w sieci internetowej, w rejestrach, umowach czy dokumentach. "O ile o bezpieczeństwo fizycznych dokumentów możemy w pełni zadbać sami, tak na pozostałe źródła naszych danych, nie zawsze mamy wpływ. Gdy nasze dane osobiste wpadną w ręce oszustów, mogą im posłużyć do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, zawarcia umowy z firmą telekomunikacyjną, wynajmu samochodu, założenia firmy na skradzione dane itp." - zaznaczył BIK.

Biuro Informacji Kredytowej zauważa, że każdego roku rejestruje się coraz większą liczbę naruszeń cyberbezpieczeństwa w sieci. Według raportu „Krajobraz bezpieczeństwa polskiego internetu” w 2021 r. nastąpił wzrost zgłoszonych incydentów o 182 proc. w porównaniu do roku 2020. Najczęstszym typem przestępstw był phishing, który stanowił ponad 76 proc. wszystkich zgłoszeń. To wzrost o 196 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Wyłudzenia boi się ponad połowa Polaków

Z najnowszego Raportu o dokumentach InfoDok wynika, że w 2021 r. kwota prób wyłudzeń z wykorzystaniem skradzionych danych wyniosła 336,6 mln zł.

Według badania "Cyberbezpieczeństwo Polaków 2022", Polacy są świadomi niebezpieczeństwa, jakim jest kradzież ich danych. W ostatnim półroczu, co najmniej jednego zagrożenia wyłudzeniem osobiście doświadczyło 32 proc. dorosłych, w tym częściej mężczyźni (35 proc.) niż kobiety (29 proc.). Wyłudzenia w wyniku kradzieży danych boi się ponad połowa (54 proc.) Polaków.

Innym wskazywanym powodem niepokoju są także wycieki z baz różnych instytucji, wyrzucane dokumenty z danymi klientów, zagubione pendrive-y. Wycieku swoich danych z różnych instytucji obawia się 84 proc. Polaków.

Badanie przeprowadzono 30 marca br. na grupie 1035 osób; zrealizowała je firma Quality Watch metodą CAWI.(PAP)