Do ubiegłego tygodnia wydawało się, że powinno to pójść gładko, głosy sprzeciwu nie były podnoszone. Zmieniło się to w piątek, gdy prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oświadczył, że przyjęcie Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego byłoby błędem. Jego zdaniem te dwa nordyckie państwa stanowią „schronienie dla organizacji terrorystycznych”, jak władze w Ankarze nazywają niektóre kurdyjskie ugrupowania. W ocenie skandynawskiej prasy, zajmując taką pozycję, Erdogan próbuje ugrać coś dla siebie w relacjach z Zachodem, być może w kwestii Syrii. Przy negocjacjach z Turkami urzędnicy NATO apelują o cierpliwość i zapewniają, że prędzej czy później dojdą z Ankarą do porozumienia w kwestii „zielonego światła” dla Finlandii i Szwecji.