Prezydent wziął w czwartek udział w obchodach Święta Straży Granicznej w Koszalinie. W swoim wystąpieniu Duda mówił m.in. o ataku hybrydowym na polsko-białoruskiej granicy. "Od samego początku nie mieliśmy wątpliwości, że to atak hybrydowy, bowiem od samego początku widać było ewidentną siłę sprawczą białoruskiego reżimu, że zostało to dokonane z premedytacją, że de facto władze zapraszały do siebie, na Białoruś ludzi z Bliskiego Wschodu, z Afryki po to, by potem nakłaniać ich czy wręcz fizycznie pchać na polską granicę, granicę UE i strefy Schengen" - podkreślił prezydent.

Zwracając się do funkcjonariuszy Straży Granicznej, Duda podkreślił, że stanęli na wysokości zadania w bardzo trudnych warunkach, "broniąc w zdecydowany sposób granicy i porządku Rzeczypospolitej, ale także broniąc naszej pozycji w UE i naszej europejskiej odpowiedzialności za strzeżenie tej granicy". Prezydent podziękował funkcjonariuszom za służbę, zapewnił też "o ogromnej wdzięczności całego polskiego społeczeństwa, że nie dopuściliście państwo do tego, by fala niekontrolowanej migracji wtargnęła do Polski".

"Bo to nie byli i nie są ludzie, którzy chcą uczciwie do naszego kraju przyjść, przez przejścia graniczne, w normalny sposób, tylko usiłują wtargnąć w sposób z góry, z założenia nielegalny, poza przejściami granicznymi" - powiedział Andrzej Duda.

Wyraził również smutek z powodu tego, że z tytułu wykonywanych obowiązków funkcjonariuszy Straży Granicznej "nie raz spotkały (...) obelgi, niesprawiedliwe znieważenie", także ze strony niektórych osób publicznych, ze świata polityki i nie tylko. "Jest mi z tego powodu ogromnie przykro i wyrażam mój ból i żal, że są w naszym społeczeństwie, także wśród elit tego społeczeństwa, ludzie, którzy wykazują się nieodpowiedzialnością, którzy okazują zwyczajną nieraz po prostu głupotę i kompletną bezmyślność, ludzie nieodpowiedzialni, którzy bardzo często - niestety wszystko na to wskazuje - kierują się interesami, które na pewno nie są polskie i na pewno nie są to interesy polskiego społeczeństwa" - powiedział prezydent.(PAP)

Autorki: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Inga Domurat