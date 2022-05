Reklama

W czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie pod przewodnictwem premierów Polski i Szwecji Mateusza Morawieckiego i Magdaleny Andersson odbywa się międzynarodowa konferencja Darczyńców dla Ukrainy, której celem jest zebranie dodatkowych środków na wsparcie humanitarne dla tego kraju.

Reklama

Inicjatorami konferencji, która odbywa się w formule hybrydowej, są premierzy Polski i Szwecji, a partnerami wydarzenia: przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Wasza obecność tutaj pokazuje, że nie jesteśmy obojętni na cierpienie, które powoduje ta niesprawiedliwa, brutalna wojna. Że robimy wszystko co w naszej mocy, aby powstrzymać Rosję i zapewnić Ukrainie zwycięstwo" - mówił szef polskiego rządu otwierając konferencję.

Morawiecki zwrócił uwagę, że sytuacja na Ukrainie ulega pogorszeniu i wskazywał, że ponad 25 proc. populacji tego kraju musiały go opuścić lub zostały przesiedlone.

"Rosjanie atakują, gwałcą, torturują, odmawiają stworzenia korytarzy humanitarnych i wymuszają deportację. To wszystko sprawia, że warunki na Ukrainie są coraz gorsze" - mówił polski premier.

"Ukraina potrzebuje 12 ton pomocy humanitarnej codziennie. Taką informację otrzymaliśmy od naszych przyjaciół z Ukrainy. W tej chwili tylko trzy tysiące ton takiej pomocy jest dostarczane; to mniej niż 25 procent potrzeb" - powiedział Mateusz Morawiecki.

"Potrzebujemy więcej funduszy na produkty spożywcze, artykuły higieniczne. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja pozwoli nam zmobilizować takie środki, to niesłuchanie ważne" - podkreślił.

Premier Szwecji: przeznaczymy 23 mld dolarów na rzecz wsparcia Ukrainy

"Ukraina może liczyć na wsparcie finansowe, humanitarne, a także wojskowe" - oświadczyła premier Szwecji Magdalena Andersson.

Zadeklarowała, że "Szwecja dziś zobowiąże się do dostarczenia 23 miliardów dolarów amerykańskich na rzecz wsparcia Ukrainy". "Kwota dochodzi do podobnej kwoty, którą wydaliśmy wcześniej" - zaznaczyła premier Szwecji.

Podkreśliła, że czwartkowa konferencja w Warszawie jest okazją, aby rozmawiać, jak zbiorowość międzynarodowa może zaradzić wyzwaniom ekonomicznym, które dotyczą Ukrainy i zaproponować konkretne rozwiązania finansowe.

Polska udzieli pełnego wsparcia dla szybkiego przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO

Przed rozpoczęciem konferencji szef polskiego rządu spotkał się m.in. z premier Finlandii Sanną Marin.

"Jeżeli Finlandia i Szwecja złożą formalne wnioski o przystąpienie do NATO to Polska udzieli pełnego wsparcia dla ich szybkiego przystąpienia do Sojuszu" - napisał później rzecznik rządu Piotr Müller na Twitterze.

Po rosyjskiej napaści na Ukrainę Szwecja i Finlandia zaczęły bardzo poważnie rozważać wejście do NATO i według mediów z tych krajów, formalne wnioski o członkostwo mogą złożyć już w maju.

Premier Ukrainy: Tworzymy fundusz odbudowy naszego kraju

"Jesteśmy teraz w Polsce. Ukraińcy walczą za naszą i waszą wolność. Żeby dalej kontynuować tę walkę, potrzebujemy broni i środków finansowych. Potrzebujemy sankcji, aby powstrzymać agresora przed możliwością finansowania wojny" – podkreślił premier Ukrainy.

Szmyhal poinformował, że "jako Ukraina przygotowujemy plan odbudowy kraju". "Tworzymy fundusz odbudowy naszego kraju. Chcemy nie tylko odbudować to, co zostało zniszczone przez agresora, ale chcemy także zbudować nowe państwo europejskie oparte na zielonej technologii i nowych środkach w sektorze rolniczym, klimatu i modernizacji. Chcemy mieć nowoczesny rynek europejski, nowoczesne obszary miejskie" - wyjaśnił.

autor: Rafał Białkowski, Edyta Roś, Grzegorz Bruszewski