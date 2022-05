Reklama

Tusk wziął we wtorek udział w uroczystych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja w Poznaniu.

Lider PO podkreślał podczas wystąpieniu na pl. Wolności, że w tym roku jubileusz Konstytucji 3 Maja ma wyjątkowy charakter. "Tak po prostu po ludzku trzeba chyba wszystkim przypomnieć, że święto Konstytucji 3 Maja jest świętem Polski, świętem Polski i Polaków, ale jak spojrzymy w przeszłość, w detale tej historii, to także Ukrainki i Ukraińcy mają prawo świętować ten dzień" - powiedział b. premier.

Zwrócił uwagę, że Konstytucja 3 Maja była jedną z pierwszych na świecie, nowoczesnych konstytucji, co - jak mówił - potrafią docenić sojusznicy Polski za granicą, także z USA. "To oni mogą zrozumieć być może najlepiej dumę Polek i Polaków z tego tytułu, że to właśnie tu, w naszej ojczyźnie, zdobyliśmy się w bardzo trudnej historycznie sytuacji na ten wielki wysiłek polityczny, moralny, intelektualny. To jest wielkie dziedzictwo, które dzisiaj nie jest tylko zwykłą lekcją historii - to jest dziedzictwo, które musi być dla nas wszystkich zobowiązaniem na dziś i na przyszłe lata i dziesięciolecia" - przekonywał Tusk.

"W tym dziedzictwie chodzi dokładnie o to, o co chodzi dzisiaj naszym siostrom i braciom na Ukrainie, o co chodzi naszym sojusznikom w NATO, w zapisach tego paktu, o co chodzi w Unii Europejskiej - Europejczykom i co jest zapisane w jej traktatach" - dodał lider Platformy.

Według niego, w dziedzictwie Konstytucji 3 Maja chodzi też o to, "o co chodzi Polkom i Polakom i co jest zapisane także w naszej dzisiejszej konstytucji, która czasami omijana, czasami obchodzona, czasami gwałcona, ale ciągle stanowi rękojmię, że nasze marzenia o wolnej, niepodległej, demokratycznej i praworządnej Polsce nie są mirażem, tylko są naszą codziennością i zobowiązaniem".

"Jeśli dzisiaj z takim podziwem patrzymy na bohaterstwo narodu ukraińskiego, to musimy zdawać sobie sprawę, że przelewają krew za swoją suwerenność i niepodległość, a o to chodziło także twórcom Konstytucji 3 Maja. O tym także myślimy my, Polki i Polacy każdego dnia, szczególnie teraz, w obliczu zagrożenia ze strony agresywnego sąsiada, putinowskiej Rosji" - podkreślił szef PO. (PAP)

autorzy: Marta Rawicz, Anna Jowsa